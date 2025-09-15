Cổ phiếu Hershey gần chạm mức đáy trong 4 năm do nguồn cung ca cao hạn chế 📉
Cổ phiếu của Hershey (HRSHY.US), một trong những nhà sản xuất sôcôla bánh kẹo nổi tiếng nhất của Mỹ, đã giảm xuống mức...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số DE40 tăng nhẹ sau khi mở phiên ngày thứ Ba Cổ phiếu Suedzucker leo dốc mặc dù công bố kết...
Sau một phiên giao dịch ảm đạm, thị trường chứng khoán vào phiên Á đã có sự phục hồi đáng kể. Chỉ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới chứng kiến áp lực chốt lời diễn ra trong phiên giao...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Dữ liệu quan trọng nhất trong ngày là dữ liệu PPI...
Kết phiên giao dịch ngày 13/01, chỉ số Dow Jones cộng 358,67 điểm lên 42.297,12 điểm và ghi nhận dòng tiền chuyển...
Cổ phiếu Moderna (MRNA.US) giảm mạnh với mức giảm khoảng 20% trong phiên ngày hôm nay. Nguyên nhân khiến các nhà...
Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ lao dốc, dẫn đầu sự yếu kém là chỉ số US với mức giảm 1,31% xuống 20.744,21, chỉ số...
Credit Agricole CIB Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Credit Agricole CIB Research khuyến nghị mở vị thế mua trên...
Mở phiên hôm nay, hợp đồng tương lai của các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục kéo dài đà giảm từ cuối tuần...
Lợi suất trái phiếu Mỹ ghi nhận mức tăng kỷ lục trước những lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed vào năm 2025. Nguyên...
Cặp tiền EURUSD đã giảm mạnh, rớt xuống dưới mốc quan trọng 1,02, do nhà đầu tư đánh giá lại mạnh mẽ triển vọng chính...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) giảm 3,5% ngoài phiên, sau khi Mỹ công bố các quy định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc vào...
Các lệnh trừng phạt mới được chính quyền Biden áp đặt đối với Nga đã làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung trên...
Giá khí đốt tự nhiên hiện đang tăng hơn 5%, sau khi xóa bớt mức tăng gần 10% vào đầu phiên giao dịch hôm...
Thị trường tiền điện tử đang trải qua một tuần đầy biến động với tâm lý nhà đầu tư cực kỳ thận trọng. Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. LSEG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
