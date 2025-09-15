Vàng: tín hiệu đảo chiều đáng chú ý !
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng trưởng trong xuyên suốt tuần giao dịch vừa...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng trưởng trong xuyên suốt tuần giao dịch vừa...
Báo cáo NFP mạnh mẽ được công bố vào cuối tuần trước vẫn tiếp tục gây ra những áp lực lên thị trường. Tuy...
Bấm vào link dưới đây để xem ngay!
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/01, chỉ số Dow Jones rớt 696.75 điểm xuống 41.938,45 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,54% còn...
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã lên lịch họp kín vào thứ Năm tới. Mặc dù chủ đề của cuộc họp chưa được tiết...
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên ngày hôm nay, với chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, do báo cáo việc làm...
Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang - Austan Dean Goolsbee , đã có bài phát biểu về nền kinh...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M15: Nguồn: xStation
Giá dầu tăng vọt trong phiên hôm nay, nếu mức tăng này không có gì thay đổi thì đây sẽ là...
22:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan trong tháng 1: Điều kiện hiện tại của Michigan: Thực...
Các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm, dẫn đầu là US2000 mất -1,59% xuống còn 2.218,6 điểm, US500 giảm -0,65% xuống 5.905,9...
Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 93.000 USD sau khi công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ. Tuy nhiên,...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 12 (NFP): Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân: Thực tế 223K; Dự...
20:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 12: Mức lương trung bình theo giờ Nhân viên chính thức: Thực tế 3,7%;...
Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay!
Hôm nay, trước khi mở cửa thị trường, Delta Air Lines Inc. (DAL) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm...
Dầu thô Brent (OIL) đang tăng gần 2% trong hôm nay, được hỗ trợ bởi các yếu tố như tình hình địa chính trị, nhiệt...
Trước đó, cổ phiếu của General Electric (GE.US) đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian khá dài. Xét về...
Cặp tiền USDJPY vẫn đang dao động quanh mức kháng cự của vùng sideway trước khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu và...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ