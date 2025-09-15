Cổ phiếu Cameco kéo dài đà giảm khi mỏ khai thác Uranium tại Inkai JV tạm dừng hoạt động
Cổ phiếu của các nhà sản xuất uranium (urani) giảm mạnh trong phiên hôm nay. Trong đó, URNU.DE giảm hơn 5%, cổ phiếu của...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tâm lý tiêu cực trên Phố Wall đang thúc đẩy đà tăng của Chỉ số Biến động CBOE (VIX) và giá Vàng,...
Báo cáo của EIA về tồn kho dầu thô: Tồn kho dầu: Thực tế -0,959 triệu thùng. Dự báo -2 triệu thùng. Trước...
Doanh số bán buôn của Hoa Kỳ (so với tháng trước): Thực tế 0,6%. Dự báo 0,2%. Trước đó -0,1% Hàng tồn kho...
Các thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, trong đó chỉ số US2000 dẫn đầu với mức giảm 1,25%. Chỉ số VIX tăng 3,55%...
Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, Christopher Waller, đã có một số phát biểu về nền kinh tế Hoa...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế 201 nghìn; Dự báo 214 nghìn;...
Báo cáo ADP tháng 12 của Hoa Kỳ: Thực tế 122 nghìn. Dự kiến 140 nghìn. Trước đó 146 nghìn. Chỉ số US500...
17:00, Khu vực đồng Euro - Khảo sát doanh nghiệp và người tiêu dùng tháng 12: Khảo sát doanh nghiệp...
Mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn về xu hướng thị trường chứng khoán trong năm 2025, nhưng những diễn biến ban...
Bitcoin tiếp tục lao dốc và mất thêm 1,00% sau đợt bán tháo mạnh ngày hôm qua. Nguyên nhân chính...
14:00, Đức - Dữ liệu bán lẻ tháng 11: Doanh số bán lẻ (so với tháng trước): Thực tế -0,6% MoM; Dự báo 0,5%...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới chuyển biến tích cực trong phiên giao dịch thứ Ba...
Hôm nay, chúng ta sẽ nhận được một báo cáo thị trường lao động khác - báo cáo ADP. Đây là...
Mặc dù Fed đã cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, nhưng quyết định này vẫn được coi là "diều hâu"....
Kết phiên giao dịch ngày 07/01, chỉ số S&P 500 lùi 1,11% xuống 5.909,03 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 178,20 điểm còn...
Những trích dẫn chính trong tuyên bố của Donald Trump ngày hôm nay: Donald Trump cho biết lệnh cấm khoan dầu khí...
