Tin đầu ngày (08.01.2025): Phố Wall chìm trong sắc đỏ, Natgas mất hơn 6% 📌
Kết phiên giao dịch ngày 07/01, chỉ số S&P 500 lùi 1,11% xuống 5.909,03 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 178,20 điểm còn...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên giao dịch ngày 07/01, chỉ số S&P 500 lùi 1,11% xuống 5.909,03 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 178,20 điểm còn...
Những trích dẫn chính trong tuyên bố của Donald Trump ngày hôm nay: Donald Trump cho biết lệnh cấm khoan dầu khí...
Chỉ số Nasdaq 100 đã giảm hơn 1,5% sau khi chỉ số phụ giá cả ISM của ngành dịch vụ cho thấy mức tăng kỷ lục. Điều này đã...
22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm JOLTS tháng 11: Thực tế 8,098M. Dự báo 7,730M. Trước đó 7,839M; Vào tháng...
Chỉ số chứng khoán mở cửa tăng nhẹ. Phát ngôn của CEO Nvidia về các sản phẩm mới hỗ trợ tâm lý trên...
Chỉ số US100 đang sẵn sàng phục hồi sau những phiên giảm gần đây, nhờ vào đà tăng 2,6% ngoài phiên...
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy diễn biến ảm đạm khi tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu chùng xuống. Dù nhu cầu...
Cổ phiếu của nhà sản xuất phụ tùng và các linh kiện điện tử quan trọng được sử dụng trong lĩnh vực hàng không...
Cặp tiền USDCHF đã duy trì xu hướng tăng kể từ tháng 9 năm 2024. Gần đây, giá đã vượt qua ngưỡng kháng...
Intel - gã khổng lồ trong thị trường chip máy tính, đã từng làm mưa làm gió suốt một giai đoạn rất dài....
Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Lạm phát cốt lõi được điều chỉnh tháng 12. Thực tế: 2,7% YoY. Dự báo:...
Đồng yên Nhật (JPY) đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi trong phiên giao dịch thứ Ba trên thị trường ngoại hối....
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trồi sụt mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai, có...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa giảm nhẹ. Phố Wall đã cho thấy diễn biến tích cực vào...
Cặp tiền USDCHF tăng vọt sau khi công bố dữ liệu lạm phát CPI tháng 12 của Thụy Sĩ. Dữ liệu thực tế là 0,6% YoY, phù...
Tiêu điểm 07/01 - Cổ phiếu chip tiếp tục bay cao, USD sập đẩy vàng tăng. Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay!
Dữ liệu PMI dịch vụ tháng 12 của Hoa Kỳ: Thực tế 56,8. Dự báo 58,5. Trước đó 56,1 Hoa Kỳ, Đơn đặt hàng hàng...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên ngày thứ Hai với diễn biến lạc quan. Sau khoảng 15 phút phố Wall mở cửa, Nasdaq đã...
