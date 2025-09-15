CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD lao dốc sau tuyên bố của Trump🚨
Trump phủ nhận việc ông sẽ giảm chính sách thuế quan của mình. Sau tin tức này, cặp tiền EURUSD đã đảo chiều sau...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Trump phủ nhận việc ông sẽ giảm chính sách thuế quan của mình. Sau tin tức này, cặp tiền EURUSD đã đảo chiều sau...
Đức, dữ liệu lạm phát CPI tháng 12. Thực tế: 2,6% YoY. Dự báo: 2,4% YoY. Trước đó: 2,2% YoY. Dữ liệu lạm phát CPI...
Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau khi tờ The Washington Post đưa tin rằng chính quyền Trump đang nghiên cứu kế hoạch chỉ áp dụng mức thuế...
"Sắc xanh" bao trùm lên thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên ngày hôm nay. Chỉ số DAX...
15:15 - Tây Ban Nha, dữ liệu PMI dịch vụ tháng 12. Thực tế: 57,3. Dự báo: 54. Trước đó: 53,1 15:45 -Ý, dữ liệu PMI...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau phiên giao dịch đầu tiên “mở bát” đầy thuận lợi cho năm mới...
Giá khí đốt tự nhiên mở phiên tuần mới với khoảng gap tăng lớn sau khi dự báo thời tiết cho thấy một đợt không khí...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang cho thấy diễn biến tích cực trong phiên hôm nay. Điều này diễn...
Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường tài chính đã sẵn sàng bước vào tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên,...
Tiêu điểm 06/01 - Khởi đầu năm mới với hàng loạt "bom tấn". Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay!
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/01, chỉ số S&P 500 tiến 73,92 điểm lên 5.942,47 điểm, chỉ số Dow Jones cộng 339,86...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã tăng mạnh sau khi dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn tại Hoa Kỳ, qua đó...
Thanh khoản trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 sẽ có phần nào đó hạn chế, khi mà nhiều sàn giao...
Kết phiên ngày 30/12, chỉ số Dow Jones rớt 418.48 điểm xuống 42.573,73 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,07% còn 5.906,94 điểm,...
Sự suy yếu của các cổ phiếu ngành công nghệ đang gây áp lực lên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trong phiên...
Đồng EUR mất gần 0,5% so với đồng USD sau phát biểu của một thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu...
Phố Wall giảm mạnh, chỉ số US100 giảm 1,83% xuống 21,304 điểm, chỉ số US500 giảm 1,66% xuống 5,927 điểm. Cổ phiếu Boeing lao dốc 5% sau vụ...
22:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 11: Thực tế 2,2% MoM. Dự báo 0,9% MoM; Trước...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 12: Chỉ số PMI Chicago: Thực tế 36,9. Dự kiến 42,7; Trước đó 40,2
Cổ phiếu của Boeing (BA.US) giảm gần 5,00% ngoài phiên sau tin tức bi thảm về vụ tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737-800...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ