DE40: Thị trường ảm đạm, ngành quốc phòng gây áp lực lên các chỉ số
Các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục xu hướng giảm những ngày gần đây. Giá trị các chỉ số đang...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
CPI của khu vực đồng Euro so với cùng kỳ năm trước: 2% (Dự báo 2%, trước đó 2%) MoM cuối cùng: 0% (Dự báo 0%,...
Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch thứ Tư với sắc thái yếu nhẹ, tâm điểm dồn về Mỹ, nơi Target (TGT.US) sẽ công...
Bà Christine Lagarde đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng nền kinh tế toàn cầu...
Ngân hàng Thụy Điển Riksbank giữ nguyên lãi suất ở mức 2%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng Krone Thụy Điển (SEK)...
Đúng như dự đoán, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất cơ bản (OCR) thêm 25 điểm xuống...
CPI tại Vương quốc Anh (Tháng/Tháng) Tháng 7: 0,1% (ước tính 0,0%; trước đó 0,3%) - CPI (so với cùng kỳ năm...
Một đợt điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu công nghệ diễn ra ngày hôm qua sau kết quả kinh doanh tích cực của Home Depot,...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08, chỉ số Dow Jones mất 34.30 điểm (tương đương 0.08%) còn 44,911.82 điểm. Chỉ số S&P...
Chỉ số EU50 đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 năm 2025 (+0,6%) sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu ngày...
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) giảm gần 6% trong phiên hôm nay, rơi xuống mức thấp nhất gần 9 tháng....
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo trên CNBC rằng các cuộc phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch tiếp theo...
Cổ phiếu của nhóm ngành khai thác uranium đang giảm mạnh hôm nay, mặc dù hợp đồng tương lai uranium tăng lên...
Hợp đồng tương lai Cà phê Arabica trên ICE (COFFEE) tăng gần 3% trong hôm nay trong bối cảnh nguồn cung đang có dấu hiệu...
NZDUSD đang ghi nhận mức giảm khoảng 0,1% trước thềm quyết định lãi suất vào ngày mai của New Zealand. Sáng mai, Ngân...
19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 7: CPI đã cắt giảm: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY;...
19:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà ở tháng 7: thực tế 1,428 triệu; dự báo 1,290 triệu;...
Cổ phiếu Intel (INTC.US) đang tăng hơn 5% ngoài phiên sau thông tin SoftBank sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip...
