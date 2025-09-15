Biến số nào trong hai phiên cuối năm?
Vàng, dầu, chứng khoán sẽ khép lại năm 2024 như thế nào ?
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Vàng, dầu, chứng khoán sẽ khép lại năm 2024 như thế nào ?
Những ngày nghĩ lễ cuối cùng của năm 2024 đang đến gần, vì vậy thanh khoản trên thị trường sẽ có phần bị hạn chế trong...
15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 12: CPI: Thực tế 2,8% YoY; Dự báo 2,6% YoY; Trước đó 2,4% YoY; CPI...
Tuần này sẽ là tuần lễ cuối cùng của năm 2024, trong đó nhiều thị trường sẽ đóng cửa từ thứ Ba cho đến hết tuần. Thị...
Hợp đồng tương lai giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang tăng gần 8% trong phiên ngày hôm nay sau khi Cơ quan Quản...
Tiêu điểm 30/12 - Tuần chuyển giao năm mới sẽ chứa đựng những bất ngờ nào ? Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay!
Chỉ số sản xuất của Richmond Fed: Thực tế: -10. Dự kiến: -10. Trước đó: -14 Chỉ số điều kiện kinh doanh của Richmond Fed: Thực...
Kỳ nghỉ lễ tạo nên sự khác biệt trong giao dịch tài chính toàn cầu. Các sàn lớn ở phương Tây đóng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, chỉ số S&P 500 tiến 0,73% lên 5.974,07 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,98% lên...
Niềm tin của người tiêu dùng CB Hoa Kỳ: Thực tế 104,7. Dự kiến 113,2. Trước đó 111,7 Doanh số bán nhà mới tại...
Cổ phiếu của Honda Motor (HMC.US) đã tăng vọt 15% ngoài phiên sau tin tức về việc chính thức bắt đầu các cuộc đàm...
20:30, Canada - PPI tháng 11: PPI MoM - Thực tế 0,6%. Dự báo 0,3%. Trước đó 1,2% PPI YoY - Thực tế 2,2%....
Cổ phiếu của Rumble (RUM.US), đối thủ cạnh tranh trực tiếp của YouTube, đang tăng gần 44% ngoài phiên sau khi Tether, nhà phát...
Giá vàng đang ổn định quanh mức 2.630 USD khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng chính sách của Fed và căng thẳng...
Báo cáo GDP quý 3 năm 2024 của Tây Ban Nha là một trong những báo cáo vĩ mô quan trọng của châu...
Tuần này, do kỳ nghỉ lễ, nhiều thị trường dự kiến sẽ trải qua một giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, vẫn còn một số dữ liệu quan trọng...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP tháng 11: GDP (so với cùng kỳ): Thực tế 0,9% YoY; Dự báo 1% YoY; Trước đó 1%...
Ngày hôm nay sẽ có một số các dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm chỉ số GDP của châu Âu, chỉ số kinh...
Tiêu điểm 23/12 - Lạm phát PCE "hạ nhiệt", chứng khoán Mỹ & Vàng phục hồi. Bấm vàp đường link dưới đây...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ