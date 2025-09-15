Thông báo lịch nghỉ lễ & Nạp/Rút tiền
Để quý khách hàng thuận tiện lên kế hoạch giao dịch, XTB thông báo những thay đổi trong thời gian làm việc...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên ngày 20/12, chỉ số Dow Jones tăng 498,02 điểm lên 42.840,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1,09% lên 5.930,85...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần, phục hồi phần nào mức giảm mạnh trước đó sau bài...
Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffet, đã quyết định tăng cổ phần nắm giữ tại Occidental Petroleum (OXY.US) lên tổng cộng 4,58%....
Hoa Kỳ - Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 12: Tâm lý người tiêu dùng - Thực...
Chứng khoán Mỹ đã thu hẹp đà giảm sau khi công bố dữ liệu lạm phát PCE thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về khả năng...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 11: Chỉ số giá PCE (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY; Dự báo...
Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay, với hợp đồng tháng 2 đạt 3,35 USD. Mặt...
Cổ phiếu của Novo Nordisk (NOVOB.DK) mất 20% sau khi công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng mới nhất cho thuốc giảm cân thế...
Chỉ số DAX của Đức tiếp tục chuỗi ngày lao dốc Deutsche Bank đã bơm khoảng 310 triệu EUR vào Deutsche Bank Polska, chủ...
Vàng, Dầu và chứng khoán Mỹ đã đủ "rẻ" sau "cú đạp" của Fed !? Bấm vào đường link dưới...
Mặc dù nhu cầu đối với các quỹ ETF Bitcoin vẫn mạnh mẽ, nhưng giá Bitcoin đã giảm mạnh hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử 108.000...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau phiên giao dịch thứ Tư “đẫm máu”, giá vàng thế giới...
Trọng tâm ngày hôm nay sẽ là dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ và chỉ số tâm lý người tiêu dùng...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 11: Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ) - Thực tế 0,5% YoY. Dự báo...
Kết phiên giao dịch ngày 19/12, chỉ số Dow Jones tiến 15,37 điểm lên 42.342,24 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,09% xuống...
Tripadvisor đã công bố thương vụ trị giá 435 triệu USD để mua lại Liberty TripAdvisor Holdings, nhằm mục đích đơn giản hóa...
Bitcoin mất 2,00% trong phiên hôm nay và giảm xuống dưới ngưỡng 100.000 USD. Đà giảm vẫn tiếp tục diễn ra sau đợt bán...
Sau phiên giảm điểm sâu ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã phần nào lấy lại đà tăng vào...
Tồn kho khí đốt: Thực tế -125 tỷ feet khối. Dự báo -126 tỷ feet khối. Trước đó -190 tỷ feet khối. Tổng lượng...
