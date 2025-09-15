Các chỉ số chứng khoán châu Âu chịu áp lực sau động thái xoay trục chính sách của Fed 🏛️
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
01:30 PM GMT, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP : GDP (Quý 3): Thực tế 3,1% QoQ; Dự báo 2,8% QoQ; Trước đó 3,0% QoQ; Doanh...
Anh - Quyết định lãi suất của BoE. Thực tế: 4,75%. Dự báo: 4,75%. Trước đó 4,75% Ngân hàng Anh đã quyết...
Đồng USD đã tăng vọt sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có động thái "diều hâu" hơn dự kiến vào rạng...
Na Uy - Quyết định của Norges Bank. Thực tế: 4,5%. Dự báo: 4,5%. Trước đó 4,5% Vẫn nên duy trì Chính sách...
Thụy Điển - Quyết định lãi suất của Riksbank. Thực tế: 2,5%. Dự báo: 2,5%. Trước đó 2,75% Nội dung chính: Lãi...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tin tức được mong đợi nhất tháng 12 cuối cùng cũng đã được công bố vào...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,25% trong cuộc họp chính sách...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Đồng Yên Nhật mất 1% so với đồng USD sau phát...
Tiêu điểm 19/12 - Fed không còn "vui tính", thị trường tài chính toàn cầu "đẫm máu". Bấm...
Kết phiên giao dịch ngày thứ Tư, Dow Jones giảm 1.123,03 điểm, tương ứng 2,58% xuống 42.326,87 điểm, đánh dấu chuỗi giảm điểm...
Chủ tịch Fed - Powell, chỉ ra rằng lãi suất hiện tại đã gần với mức hạn chế và tuyên bố rằng 2 lần cắt giảm vào năm tới...
Chủ tịch Fed Powell có một cuộc họp báo ngay sau khi Fed quyết định hạ lãi suất 0,25% xuống còn 4,5% theo kỳ vọng của Phố Wall....
Lãi suất tại Hoa Kỳ đã được cắt giảm như dự kiến xuống còn 4,5%, trong khi dự báo kinh tế vĩ mô và kỳ vọng về...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% từ mức 4,75% xuống còn 4,5%, phù hợp với kỳ vọng của...
Cổ phiếu của nhà sản xuất bán dẫn ACM Research (ACM.US) tăng gần 5% trong ngày hôm nay, nhờ làn sóng phục hồi...
Hợp đồng tương lai ca cao tăng 3% trong ngày hôm nay, được thúc đẩy bởi lo ngại về nguồn cung khi dự báo sản lượng vụ mùa...
Giá dầu WTI tăng nhẹ sau khi báo cáo của EIA Hoa Kỳ cho thấy lượng dự trữ dầu thô giảm thấp hơn dự kiến (tồn kho xăng và...
Tối nay, chúng ta sẽ nhận được quyết định của FOMC về mức lãi suất tại Hoa Kỳ. Hãy cùng phân tích một chút...
