CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến📌
20:30, Hoa Kỳ - Số lượng nhà khởi công trong tháng 11: Thực tế -1,8% MoM; Trước đó -3,2% MoM; Thực tế 1.289M;...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Nissan đã tăng vọt gần 24% trong phiên giao dịch châu Á hôm nay sau khi có tin đồn về khả năng sáp...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 11: HICP trừ Năng lượng và Thực phẩm: Thực tế -0,4% MoM; Dự báo -0,4%...
Đà giảm của chỉ số DAX đang có dấu hiệu chững lại UniCredit đã tăng đáng kể cổ phần của mình tại Commerzbank...
Đồng Bảng Anh (GBP) biến động mạnh sau khi công bố lạm phát tại Anh tăng cao, điều này khiến Ngân hàng Trung ương Anh...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên thứ Ba vẫn chứng kiến thị trường vàng thế giới di chuyển ảm đạm. Dù có...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 11: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 2,6% YoY; Dự báo 2,6% YoY; Trước...
Tâm điểm ngày hôm nay sẽ là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi...
Kết phiên giao dịch ngày 17/12, chỉ số Dow Jones rớt 267.58 điểm xuống 43.449,90 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,39% còn 6.050,61...
Cổ phiếu ON Semiconductor (ON.US) tăng 2,10% và đạt mức 68,13 USD/cổ phiếu trong phiên hôm nay, sau thông tin về sự hợp tác...
Giá dầu giảm mạnh gần 2% trong phiên hôm nay, chủ yếu do ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc được công...
Chỉ số chứng khoán mở phiên Mỹ giảm 0,30-0,45% Đồng USD đang tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đang tăng. Mở phiên...
21:15, Hoa Kỳ - Sản lượng sản xuất tháng 11: Thực tế 0,2% MoM; Dự báo 0,5% MoM; Trước đó -0,7% MoM; 21:15,...
20:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 11: CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,0% MoM; Dự báo 0,1% MoM; Trước đó...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 11: Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ): Thực tế 3,80% YoY; Trước đó 2,90%...
Chỉ số DAX của Đức dcủng cố gần mức đỉnh lịch sử Cổ phiếu Airbus tăng vọt sau khi Deutsche Bank nâng cấp từ mức "giữ" lên...
17:00, Chỉ số tâm lý tháng 11 của Đức: Kỳ vọng kinh doanh: Thực tế 84,4. Dự kiến 87,5. Trước đó 87,2 Điều...
