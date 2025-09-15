Thị trường nổi bật - US100 (17.12.2024)
Chỉ số Nasdaq Composite đã lập kỷ lục mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Các lĩnh vực công...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng nhích nhẹ lên trong phiên giao dịch đầu tiên của...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 11: Chỉ số thu nhập trung bình (không bao gồm tiền thưởng): Thực tế...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm dữ liệu thị trường lao động Anh, chỉ số tâm...
Tiêu điểm 17/12 - Thay đổi lớn trên Nasdaq, Bitcoin lập đỉnh mới, Vàng & sideway. Bấm vào đường link dưới đây để...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Khung thời gian H1 cho thấy giá đã thành công vượt ra khỏi trendline...
Kết phiên ngày 16/12, chỉ số Nasdaq cộng 1,24% lên 20.173,89 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 0,38% lên 6.074,08 điểm. Trong...
Giá Bitcoin đang tăng hơn 4% trong phiên hôm nay, nâng vốn hóa của đồng tiền điện tử này lên mức 2,1 nghìn...
Nasdaq 100 đã tăng hơn 0,88% trong phiên hôm nay, chủ yếu nhờ đà tăng ấn tượng 9,2% của Broadcom (AVGO.US), lên mức 245,57...
Phố Wall bùng nổ đầu tuần, mở cửa tăng mạnh Cổ phiếu Honeywell tăng vọt sau tin tách mảng hàng không vũ trụ Cổ...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 12 của S&P Global: Chỉ số PMI tổng hợp: Thực tế 56,6; Trước đó 54,9; Chỉ số PMI sản...
20:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất của NY Empire State tháng 11: Thực tế 0,2; Dự báo 10; Trước đó 31,2 Cặp...
Trong một động thái đáng chú ý, chỉ số Nasdaq 100 sẽ có sự thay đổi lớn vào ngày 23 tháng 12 tới....
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm gần 3,5% trong phiên đầu tiên của tuần mới, tiếp tục đà giảm mạnh đã kéo...
Bitcoin tiếp tục tăng mạnh vào đầu tuần và đạt mức đỉnh kỷ lục mới trên 106.000 USD. Mặc dù một phần mức tăng đã bị xóa...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Sau lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ thanh khoản trên thị trường quay trở lại, Vàng...
Đức - Dữ liệu PMI tháng 12: Dịch vụ: Thực tế 51. Dự báo 49,3. Trước đó 49,3 Sản xuất: Thực tế 42,5. Dự báo...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Bitcoin vừa thiết lập kỷ lục mới, đạt mức gần 106.000 USD Tâm...
