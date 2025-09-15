“Phát súng” cuối cùng của Fed hạ màn 2024
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng đang tăng nhẹ lên lại mốc 2.655 USD/oz sáng nay. Trước đó,...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tuần này sẽ là một trong những tuần cực kỳ quan trọng bởi loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương,...
Tiêu điểm 16/12 - Vàng sập, Dầu tăng, Nasdaq lập đỉnh trước tuần "nước rút" của năm. Bấm vào đường link dưới đây...
Kết phiên ngày 13/12, chỉ số Dow Jones mất 86,06 điểm còn 43.828,06 điểm. Chỉ số Nasdaq lùi 0,12% xuống 19.926,72...
Cổ phiếu Rigetti Computing (RGTI.US) tăng vọt 15,60% trong phiên hôm nay, khi mà sự quan tâm của các nhà đầu tư...
Cổ phiếu Broadcom tăng vọt hơn 20% sau ít phút mở phiên cuối tuần, đẩy vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 1 nghìn...
Chứng khoán Mỹ mở phiên tăng trưởng Chỉ số US100 đạt đỉnh mới Chỉ số USD Index giảm 0,25%, lợi suất trái phiếu...
Chỉ số DAX của Đức vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử Cổ phiếu Munich Re tăng sau khi công bố mục tiêu đầy tham vọng vào...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang đối mặt với áp lực gia tăng do các chính sách mới của Bắc Kinh chưa đáp...
15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 11: CPI cốt lõi: Thực tế 2,4% YoY. Dự báo 2,4% YoY. Trước đó...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên “đỏ lửa” nhất kể từ nửa tháng...
Pháp, Dữ liệu lạm phát tháng 11: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 1,7%. Dự kiến 1,7%. Trước đó 1,7% HICP...
Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Vương quốc Anh (tháng 10): Dữ liệu GDP (so với tháng trước): Thực tế -0,1 MoM. Dự kiến 0,1% MoM....
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có loạt dữ liệu kinh tế quan trọng bao gồm dữ liệu GDP của Anh, dữ liệu lạm phát châu Âu,...
Tiêu điểm 13/12 - Lạm phát "nóng" lên khiến đồng USD mạnh; Vàng sập; Dầu giật quét Bấm vào...
Kết phiên giao dịch ngày 12/12, chỉ số Nasdaq Composite rớt 0,66% xuống 19,902.84 điểm, trượt khỏi mốc 20,000 điểm. Chỉ số S&P 500...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Nguồn: xStation
Phố Wall suy yếu sau khi mở phiên hôm nay Cổ phiếu Candel Therapeutics bay cao nhờ một loại thuốc điều trị ung thư tiềm năng Adobe...
