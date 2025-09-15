Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo của ECB
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25%. Bên cạnh đó, chủ tịch ECB cũng...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 11: PPI tổng thể (so với tháng trước): Thực tế 0,4% MoM; Dự báo 0,2% MoM; Trước...
Hợp đồng DAX (DE40) hôm nay giao dịch trong trạng thái ít biến động, giảm 0.5%. Airbus, Rheinmetall, Adidas và MTU Aero...
20:15, Khu vực đồng Euro - Quyết định lãi suất của ECB tháng 12: Thực tế 3,15%; Dự báo 3,15%; Trước đó 3,40%; ECB...
Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ được công bố vào lúc 20:15 giờ VN,...
Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá sau khi có những kết quả bất ngờ từ thị trường lao động trong nước. Thay đổi việc làm trong...
Lãi suất hiện tại ở Thụy Sĩ: Thực tế 0,5%. Dự kiến 0,75%. Trước đó 1,0% Ngân hàng Thụy Sĩ quyết định cắt giảm...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi diễn biến lạc quan trên thị trường chứng khoán...
Dữ liệu và thông tin nóng: Dữ liệu CPI Hoa Kỳ công bố tối qua tiếp tục tạo động lực cho đà leo dốc của giá...
Tiêu điểm 12/12 - Nasdaq lập kỷ lục; Tesla bay 70% từ sau bầu cử; Vàng & Dầu leo dốc. Bấm vào đường link dưới đây để xem...
Kết thúc phiên ngày 12/12, chỉ số Nasdaq tăng 1,77% lên 20.034,89 điểm, ghi nhận mức cao mọi thời đại và đóng...
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy diễn biến khá lạc quan trong phiên ngày hôm nay, với việc bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000...
Hoa Kỳ, Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của EIA: Dầu thô: Thực tế: -1,43 triệu thùng. Dự báo -1,100 triệu thùng....
Cổ phiếu của công ty sản xuất mặt nạ quang học - Photronics (PLAB.US) có trụ sở tại Hoa Kỳ, tăng vọt 20% sau khi công ty công...
Ngân hàng BOC đã cắt giảm lãi suất 0,5%, phù hợp với dự kiến. Cặp tiền USDCAD giảm mạnh sau tin tức này. Đồng...
Chỉ số US100 tăng 1% sau khi phố Wall mở cửa Ban lãnh đạo của Macy's cắt giảm dự báo do một số vấn đề nội bộ công...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 11 của Hoa Kỳ: Tổng thể (so với cùng kỳ): Thực tế: 2,7%. Dự báo 2,7%. Trước đó 2,6% Cốt...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI tháng 11 Giá Vàng trước...
Các cặp tiền liên quan đến đồng Yên Nhật (JPY) đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong phiên hôm nay do thông...
Đồng USD đang tăng nhẹ trước khi công bố dữ liệu lạm phát CPI tháng 11 của Mỹ. Các nhà phân tích dự kiến...
