Chỉ số DE40 tăng nhẹ; SAP và Siemens Energy sụt giảm 📊
Tâm lý thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay khá trái chiều, trong bối cảnh chờ đợi công bố...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số USDIDX đang ở giai đoạn quan trọng trước khi dữ liệu CPI được công bố vào tối nay. Thị trường đang lo ngại rằng lạm phát vẫn...
Lịch kinh tế hôm nay sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada,...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng đã thành công hoàn toàn thoát ra...
Kết phiên giao dịch ngày 10/12, chỉ số S&P 500 lùi 0,3% xuống 6.034,91 điểm, chỉ số Nasdaq mất 0,25% còn 19.687,24...
Cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm và bán lẻ Walgreens Boots Alliance (WBA.US) đã tăng mạnh hơn 20% sau khi có tin đồn...
Giá khí đốt đã gần như xóa bỏ toàn bộ mức tăng xảy ra vào đầu tuần này. Giá khí đốt mở phiên...
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ tăng nhẹ sau khi mở cửa. Đồng USD phục hồi mạnh mẽ gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Lợi...
Năng suất lao động của Hoa Kỳ: Thực tế 2,2% (Dự báo 2,2%. Trước đó 2,2%) Chi phí lao động của Hoa Kỳ: Thực tế 0,8%...
Chứng khoán châu Âu chững lại Cổ phiếu TeamViewer lao dốc gần 13% Allianz nâng dự báo tăng trưởng...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Goldman Sachs khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng vừa có một phiên giao dịch tích cực nhất trong vòng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm nhẹ Lịch kinh tế hôm nay khá trống trải Hầu hết các...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%, phù hợp với dự kiến. Tuy nhiên,...
Lạm phát CPI tháng 11 của Đức: So với cùng kỳ: Thực tế +2,2% YoY. Dự kiến +2,2% YoY So với tháng trước: Thực...
Tiêu điểm 10/12 - Dầu & Vàng bay cao, Nvidia bị Trung Quốc điều tra🟩. Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay.
Kết phiên giao dịch ngày 09/12, chỉ số S&P 500 lùi 0,61% xuống 6.052,85 điểm, chỉ số Nasdaq mất 0,62% còn 19.736,69...
Bitcoin đang phục hồi quanh mức 97.600 USD, với dòng tiền mạnh mẽ từ các tổ chức và các yếu tố tích cực vẫn đang hỗ...
Phố Wall mở cửa phiên đầu tuần với nhiều biến động đáng chú ý. Cổ phiếu Nvidia sụt giảm sau khi Cơ quan Quản lý...
