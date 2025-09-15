Cổ phiếu quốc phòng châu Âu lao dốc sau cuộc gặp giữa Trump - Zelensky - Macron tại Paris
Hôm nay, các cổ phiếu quốc phòng hàng đầu châu Âu ghi nhận mức giảm mạnh sau cuộc họp giữa Trump-Zelensky-Macron...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Nvidia (NVDA.US) - gã khổng lồ chip AI hàng đầu thế giới, đang giảm gần 2,3% ngoài phiên. Điều này...
Hôm nay, các số liệu kinh tế vĩ mô từ châu Âu yếu hơn dự kiến khi chỉ số tâm lý kinh doanh của Sentix bất...
Giá ca cao tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài ở Tây Phi. Theo báo cáo của Maxar Technologies,...
Thị trường tiền điện tử mở phiên đầu tuần với diễn biến tiêu cực; hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm và ZCASH và...
Tuần này dự kiến sẽ là một tuần biến động mạnh bởi nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Đầu tiên là quyết định...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Báo cáo NFP không thể đẩy giá Vàng bứt qua...
Cổ phiếu Trung Quốc và đồng nhân dân tệ (CNY) tăng mạnh vào chiều nay sau khi các nhà lãnh đạo cấp cao của...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Lịch kinh tế hôm nay khá trống trải Một...
"Trung Quốc thay đổi lập trường chính sách tiền tệ lần đầu tiên kể từ năm 2011" - sau khi tiêu đề này được lan...
Dữ liệu và thông tin nóng: Khép lại tuần giao dịch khởi động tháng 12, giá vàng giảm nhẹ so với...
Tiêu điểm 09/12 - Một loạt quyết định lãi suất quan trọng của các NHTW lớn 🟩 XTB Việt Nam Bấm vào đường link dưới đây...
Kết phiên ngày 06/12, chỉ số S&P 500 tiến 0,25% lên 6.090,27 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,81% lên 19.859,77 điểm,...
Mary Daly - chủ tịch Fed San Francisco đã báo hiệu rằng Cục Dự trữ Liên bang đã sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm...
Mở phiên ngày thứ Sáu, phố Wall tràn ngập trong "sắc xanh", chỉ số US100 tăng 0,8%; Alphabet (9GOOGL.US) và...
Austan Goolsbee - chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, đã có bài phát biểu trong hôm nay về...
Hôm nay, bà Michelle Bowman từ Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có bài phát biểu về chủ...
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (sơ bộ): Thực tế 74. Dự kiến 73,2. Trước đó 71,8 Kỳ vọng: Thực tế 71,6....
20:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 11: Thay đổi việc làm: Thực tế 50,5 nghìn; Dự báo 25,0 nghìn; Trước...
