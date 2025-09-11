Tỷ lệ thất nghiệp ở Hồng Kông cao hơn nhiều so với dự kiến 📌chỉ số HK.cash tăng vọt
Hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng (HK.cash) đã tăng nhẹ sau khi tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong được công bố ở mức 3,7%, cao hơn so...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Home Depot (HD.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2025, đúng như kỳ vọng của thị trường nhưng không mang lại...
Sau các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày hôm qua, ngày càng rõ ràng rằng gánh...
Phiên châu Âu mở cửa với kỳ vọng xoay quanh kết quả của các cuộc họp hòa bình và việc công bố biên...
Vào thứ Hai, ngày 18 tháng 8, một cuộc họp đã diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham gia của Donald Trump, Volodymyr Zelensky...
Hợp đồng tương lai đang giao dịch trái chiều trước khi phiên giao dịch tiền mặt mở cửa. Lịch kinh tế hôm nay chủ yếu bao...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08, chỉ số Dow Jones mất 34.30 điểm (tương đương 0.08%) còn 44,911.82 điểm. Chỉ số S&P...
Intel (INTC.US) đang đàm phán với chính phủ Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng, trong đó một phần hoặc toàn bộ gói...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Applied Digital (APLD.US) đã tăng 15%, lên mức 16,35 USD/cổ phiếu sau khi công bố bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI...
Warren Buffett đã công bố vào thứ Sáu rằng công ty mà ông đang mua vào gần đây chính...
Đầu tuần mới bắt đầu với những hy vọng và lo ngại của nhà đầu tư về các yếu tố địa chính trị và vĩ mô quan trọng....
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. ANZ khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (đặt...
Thị trường tiền điện tử mở cửa tuần mới với sắc đỏ, khi hoạt động chốt lời tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Ethereum chịu áp lực nặng nề nhất,...
Hôm nay, tâm lý bi quan đang bao trùm các thị trường tài chính châu Âu. Hợp đồng tương lai chỉ...
Dữ liệu quan trọng: Cán cân thương mại (điều chỉnh theo mùa), tháng 6 : 2,8 tỷ (dự báo: 18,1 tỷ ;...
Giá dầu đã cố gắng phục hồi sau cú giảm mạnh vào đầu phiên châu Á, nhưng khi phiên châu Âu...
Phiên giao dịch hôm nay sẽ rất nhẹ nhàng về số liệu kinh tế vĩ mô, khiến sự chú ý của thị trường dồn vào...
