CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ theo tháng của Eurozone giảm mạnh hơn dự kiến
Khu vực đồng euro, Doanh số bán lẻ: So với tháng trước: Thực tế -0,5% MoM. Dự kiến -0,3% MoM. Trước đó 0,5% MoM. So...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Khu vực đồng euro, Doanh số bán lẻ: So với tháng trước: Thực tế -0,5% MoM. Dự kiến -0,3% MoM. Trước đó 0,5% MoM. So...
Cặp tiền EURUSD vẫn tiếp tục tăng trưởng mặc dù dữ liệu kinh tế từ châu Âu cho thấy sự yếu kém, nguyên nhân có...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Tư có một chút khá khẩm hơn với các biến...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm Dữ liệu đơn hàng công nghiệp của Đức mạnh hơn dự kiến, dữ...
Bitcoin đạt mức đỉnh lịch sử mới ở mức 103.800 USD trước khi giảm nhẹ xuống còn 101.000 USD trong phiên hôm nay. Paul Atkins, người...
Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 10 của Đức: giảm 1,5% MoM, so với dự kiến là giảm 2% MoM. CPI của Thụy Điển trong tháng...
Tiêu điểm 05/12 - Chứng khoán Mỹ và BTC lập đỉnh mới, Vàng tiếp tục "sideway". Bấm vào đường link dưới đây...
Kết phiên giao dịch ngày 04/12, chỉ số S&P 500 tiến 0,61% lên 6.086,49 điểm, còn chỉ số Nasdaq cộng 1,3% lên...
Ethereum đang tăng 5,5% vượt mức 3800 USD khi các nhà đầu tư chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn từ Bitcoin sang các quỹ ETF...
Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ đang rất lạc quan. Mặc dù các ngành tài chính, ngân hàng...
Danske Bank đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Danske Bank khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Hoa Kỳ, Dữ liệu tồn kho theo báo cáo của EIA: Thực tế -5,07 triệu thùng. Dự báo-1,41 triệu thùng. Trước đó -1,844...
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức (DE40) tiếp tục đà tăng mạnh, đánh dấu chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Việc phá vỡ...
Hoa Kỳ, PMI Dịch vụ tháng 11 của ISM: Thực tế 52,1. Dự kiến 55,7. Trước đó 56 Chỉ số Giá:Thực tế 58,2. Dự báo 57. Trước...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Dầu Brent (OIL) tăng hơn 0,5% trong phiên hôm nay vượt mức 74 USD/thùng, sau khi The Wall Street Journal đưa tin rằng Ả Rập Xê...
Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang St.Louis, Alberto G.Musalem đã có bài phát biểu về nền kinh tế...
20:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 11: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: Thực tế 146K; Dự báo 166K;...
Công ty Eli Lilly & Co. (LLY.US) thông báo rằng thuốc giảm cân của họ có tên Zepbound đã cho thấy kết...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ