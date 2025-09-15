🔴LIVE Workshop - Phân tích Vàng!
Lợi ích đặc biệt khi tham gia: Tối ưu cơ hội giao dịch: Học cách nhận diện các tín hiệu đảo chiều quan trọng,...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Lợi ích đặc biệt khi tham gia: Tối ưu cơ hội giao dịch: Học cách nhận diện các tín hiệu đảo chiều quan trọng,...
17:00 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Dữ liệu PPI tháng 11: PPI (so với cùng kỳ): Thực tế -3,2%. Dự báo -3,2%....
16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 11: Chỉ số PMI dịch vụ: Thực tế 50,8; Dự báo 50,0; Trước đó 52,0 Chỉ số PMI...
15:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 11: Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: Thực tế 53,1; Dự báo 53,6; Trước đó 54,9; 15:45,...
Nasdaq 100 đang cho thấy đà tăng ấn tượng đạt mức đóng cửa kỷ lục lần thứ 34 trong năm nay, nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ nhận được hàng loạt các báo cáo quan trọng, bao gồm dữ liệu về PMI tháng 11 từ Châu...
Dữ liệu và thông tin nóng: Thị trường vàng duy trì sự thận trọng trong phiên giao dịch thứ Ba, dành...
Tiêu điểm 04/12 - S&P500 có đỉnh mới, Dầu tăng vọt hơn 2% trước thềm cuộc họp OPEC+. Bấm vào đường link dưới đây để xem...
Kết phiên ngày 03/12, chỉ số S&P 500 nhích 0,05% lên 6.049,88 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,40% lên 19.480,91 điểm,...
Phố Wall mở cửa trái chiều Chỉ số USD suy yếu đầu phiên Lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm Palantir kéo dài...
22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm JOLTS tháng 10: Thực tế 7,744M; Dự báo 7,510M; Trước đó 7,372M;
Giá cổ phiếu của US Steel (X.US) - một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Mỹ, đang giảm gần 8% trong phiên hôm...
Giá dầu thô (OIL) đang tăng hơn 1% trong phiên hôm nay, khi thị trường đang hướng sự chú ý tới quyết định sắp tới...
Chỉ số DAX và các chỉ số châu Âu khác nới rộng đà tăng Các nhà phân tích...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Hôm qua, các thành viên Fed John Williams, Christopher Waller và Raphael Bostic đã có bài phát...
Hiện tại, đồng Yên Nhật đang là một trong những đồng tiền có hiệu suất yếu nhất trong nhóm G10. Tuy nhiên, cặp tiền USDJPY...
Thị trường châu Á mở cửa ngày thứ Ba với diễn biến lạc quan, nối tiếp đà tăng mạnh mẽ từ châu Âu và...
Lạm phát CPI của Thụy Sĩ trong tháng 11 phù hợp với dự kiến, với lạm phát tổng thể tăng 0,7% YoY trong khi lạm phát...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ