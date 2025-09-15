Giá vàng giằng co trước các áp lực lớn
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới giằng co trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tiêu điểm 03/12 - Chỉ số US100 sắp phá đỉnh, cổ phiếu SMCI nhảy vọt gần 30%. Bấm vào đường link dưới đây để xem ngay:
Kết phiên giao dịch ngày 02/12, chỉ số S&P 500 tiến 0,24% lên 6.047,15 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,97% lên 19.403,95...
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự lạc quan từ Phố Wall. Bitcoin đang trên đà phục...
Chỉ số US100 đã thiết lập mức đỉnh mới trong phiên ngày thứ Hai, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 11: Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P Hoa Kỳ: thực tế là 49,7; dự báo...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Hai với mức tăng mạnh mẽ. Cổ phiếu Stellantis lao dốc sau khi CEO bất ngờ từ chức. MARA Holdings...
Các nước thành viên trong Liên minh châu Âu đang thông qua một thỏa thuận về quỹ quốc phòng chung trị...
Chỉ số DAX dẫn đầu đà tăng trên thị trường chứng khoán châu Âu và đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử Dữ...
16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 11: Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global/CIPS: Thực tế là 48,0; Dự báo 48,6;...
Chỉ số USDIDX phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng, được thúc đẩy bởi tuyên bố cứng rắn của Tổng thống kế nhiệm Donald Trump về việc...
15:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 11: Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: Thực tế 53,1; Dự báo 53,9; Trước đó 54,5; 15:30,...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng giảm mạnh trong phiên đầu tiên của tuần mới, điều...
Trong tuần này sẽ có rất nhiều các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng được công bố, đặc biệt là dữ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Vàng thế giới khép lại tháng 11 với hiệu suất thấp nhất trong vòng...
Tiêu điểm 02/12 - Loạt "bom tấn" đón đầu tháng 12 sau kỳ nghỉ lễ.
Kết thúc phiên ngày 29/11, chỉ số S&P 500 tiến 0,56% lên 6.032,38 điểm, còn chỉ số Nasdaq cộng 0,83% lên...
Hầu hết các chỉ số phố Wall đều tăng khoảng 0,20% sau khi mở cửa Đồng USD tiếp tục suy yếu, giảm xuống dưới mức106 điểm Lợi...
Chỉ số DAX tăng trong phiên cuối tuần. Ban quản lý của Norma có kế hoạch bán mảng kinh doanh "Quản lý...
