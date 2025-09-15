CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD tăng vọt sau báo cáo GDP của Canada 📌
20:30, Canada - Dữ liệu GDP : GDP tháng 9: Thực tế 0,1% MoM; Dự báo 0,3% MoM; Trước đó 0,0% MoM; GDP Q3 (so với quý...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên hôm nay, nguyên nhân chủ yếu là do sự suy yếu của đồng USD, dữ liệu kinh...
Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Chỉ số CPI tổng thể tháng 11: Thực tế 2,3% YoY, phù hợp với kỳ vọng và cao hơn trước...
Thị trường chứng khoán Châu Âu giảm nhẹ, trong khi châu Á và Hoa Kỳ tăng trưởng. Không...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Sau lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ thanh khoản trên thị trường quay trở lại, Vàng...
Tỷ lệ thất nghiệp của Đức: Thực tế 6,1%. Dự kiến 6,1%. Trước đó 6,1% Thay đổi việc làm của Đức (điều chỉnh theo mùa): Thực...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau khi rớt mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng bắt đầu từng bước...
Loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Pháp: CPI sơ bộ (so với cùng kỳ): Thực tế -1,3% YoY. Dự kiến 1,4% YoY. Trước đó 1,2%...
Đồng Yên Nhật đang ghi nhận mức tăng giá rất mạnh trong phiên ngày hôm nay. Nguyên nhân chính có...
Doanh số bán lẻ của Đức: Thực tế -1,5% MoM. Dự kiến -0,5% MoM. Trước đó 1,2% MoM; Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ):...
Tiêu điểm 29/11 - Vàng tăng khi Trung Đông "nóng", Samsung khủng hoảng.
Kết phiên ngày 27/11, chỉ số S&P 500 lùi 0,38% xuống 5.998,74 điểm, đứt mạch 7 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số Nasdaq...
Chính phủ Michel Barnier có vượt qua được kỳ Giáng Sinh này? Đây là câu hỏi đang làm xôn...
20:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 11: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY; Dự báo 2,6% YoY; Trước...
Đà tăng của đồng USD đã chững lại trong phiên ngày hôm nay, trong khi đó đồng peso Mexico (MXN) và đồng...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở phiên với diễn biến tích cực; chỉ số DE40 tăng hơn 0,6% Cổ phiếu Uniper...
Bitcoin đang có dấu hiệu giảm nhiệt khi giá giao dịch quanh mức 95.000 USD. Theo dữ liệu từ Bloomberg, hoạt động mua vào của các...
Cặp tiền EURUSD giảm 0,3% trước khi công bố chỉ số CPI của Đức dự kiến vào lúc 20:00 giờ VN. Chỉ số ITA40 tăng hơn 0,6% trong phiên...
Hôm nay, các chỉ số chứng khoán tại Hoa Kỳ tăng nhẹ, nhưng thị trường cổ phiếu và trái phiếu trên Phố...
