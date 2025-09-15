CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát HICP của Tây Ban Nha thấp hơn một chút so với dự kiến📊
Chỉ số HICP sơ bộ của Tây Ban Nha cho tháng 11: So với cùng kỳ: Thực tế 2,4% YoY. Dự kiến 2,4% YoY. Trước đó...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...

Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...

Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...

Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch giằng co liên tục khi một...
Tiêu điểm 28/11 - Lạm phát tăng nhưng Fed vẫn hạ lãi suất, Dell "bốc hơi" 12% Xem livestream Tổng hợp thị trường trong...
Kết phiên giao dịch ngày 27/11, chỉ số S&P 500 lùi 0,38% xuống 5.998,74 điểm, đứt mạch 7 phiên tăng liên tiếp....
Cổ phiếu của công ty an ninh mạng CrowdStrike (CRWD.US) đã giảm mạnh gần 7% trong phiên hôm nay, mặc dù công ty đã...
Hợp đồng tương lai cà phê Arabica tăng 4,6% lên mức 323 USD trước những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế -2 tỷ feet khối (Dự báo -3 tỷ feet khối, Trước đó -3 tỷ feet khối)
Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều; chỉ số US100 giảm 1% bởi đà bán tháo của cổ phiếu lĩnh vực bán...
Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa rơi vào suy thoái và người tiêu dùng vẫn tỏ ra kiên cường trước...
Tồn kho dầu thô của EIA: Thực tế -1,844 triệu thùng. Dự báo -1 triệu thùng. Trước đó 0,545 triệu thùng. Tồn...
Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ (so với cùng kỳ): Thực tế 2,3% YoY. Dự báo 2,3% YoY. Trước đó 2,1% YoY Chỉ số giá...
Chỉ số PMI Chicago của Hoa Kỳ: Thực tế 40,2. Dự kiến 45. Trước đó 41,6. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm gần...
20:30 - Hoa Kỳ, Dữ liệu GDP : Chỉ số giá GDP (Quý 3): Thực tế 1,9% QoQ; Dự báo 1,8% QoQ; Trước đó 2,5% QoQ; GDP...
Ngân hàng J.P. Morgan nâng mức xếp hạng đối với cổ phiếu Henkel AG Cổ phiếu công nghệ châu Âu sụt...
Bạn muốn tìm hiểu về chứng khoán mỹ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang không biết đầu tư chủ động hay...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất 0,5% xuống còn 4,25% trong cuộc họp hôm nay. Quyết định...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Một loạt các dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố, cần...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau phiên giao dịch thứ Hai “thảm họa” với phiên sập mạnh nhất 4 năm qua...
