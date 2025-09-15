Thử thách lớn nhất tuần sắp đến với vàng
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau phiên giao dịch thứ Hai “thảm họa” với phiên sập mạnh nhất 4 năm qua...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm nay, lịch kinh tế vĩ mô sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo GDP quý 3 của Hoa...
Tiêu điểm 27/11 - FED chia rẽ, phiên QUYẾT ĐỊNH trong tuần này. Xem livestream Tổng hợp thị trường trong 15 phút tại đây:
Kết phiên ngày 26/11, chỉ số Dow Jones tăng 123,74 điểm lên 44.860,31 điểm, đảo chiều tăng sau khi giảm hơn 300 điểm tại mức thấp...
Biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed vừa được công bố. Dưới đây là những nội dung quan trọng nhất được đưa ra trong quyết...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, vừa đưa ra cảnh báo về việc ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ...
"Sắc đỏ" bao trùm lên thị trường tiền điện tử trong phiên ngày hôm nay. Bitcoin đã giảm gần 8% từ mức...
OIL.WTI giảm 0,8% xuống mức 68,8 USD sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Theo hãng thông tấn CBS đưa tin, Biden dự kiến...
Cổ phiếu của Wells Fargo (WFC.US) đã tăng hơn 1% và đạt mức đỉnh kỷ lục mới trong phiên hôm nay. Điều này diễn ra sau...
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 11 dự kiến sẽ được công bố vào lúc 02:00 rạng sáng ngày mai, biên bản...
Các nhà phân tích tại Guggenheim đã điều chỉnh triển vọng đối với Capri (CPRI.US) và nâng mức khuyến nghị...
22:00 - Hoa Kỳ, Loạt dữ liệu tháng 10: Doanh số bán nhà: Thực tế: 610k. Dự kiến 725k. Trước đó 738k Tâm...
US100 tăng điểm trước thềm công bố biên bản cuộc họp FOMC Cổ phiếu các công ty thuốc chống béo phì...
Giá kẽm (ZIN) tăng gần 2,5% trong phiên hôm nay, xóa sạch mức giảm vào tháng 11 và đạt mức cao nhất kể từ...
Chỉ số DE40 mất gần 0,3% do áp lực bán tháo từ các cổ phiếu ngành ô tô Đức; cổ phiếu Volkswagen,...
Bitcoin đã giảm gần 8% từ mức hơn 99.000 USD xuống còn 92.000 USD vào hôm nay. Ngày hôm...
Các chỉ số Phố Wall giảm nhẹ, trong khi chỉ số chứng khoán Châu Âu giảm mạnh hơn sau phiên giao dịch ảm đạm ở thị...
Dữ liệu và thông tin nóng: Khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, giá vàng thế giới...
TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG 26/11: Trung Đông hạ nhiệt: Bitcoin, Vàng & Dầu "gãy", Phố Wall "xanh" Xem...
Kết thúc phiên ngày 25/11, chỉ số Dow Jones tăng 440,06 điểm lên 44.736,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 0,3% lên...
