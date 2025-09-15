Thị trường nổi bật - BITCOIN (26.11.2024)
Bitcoin đã giảm gần 8% từ mức hơn 99.000 USD xuống còn 92.000 USD vào hôm nay. Ngày hôm...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các chỉ số Phố Wall giảm nhẹ, trong khi chỉ số chứng khoán Châu Âu giảm mạnh hơn sau phiên giao dịch ảm đạm ở thị...
Dữ liệu và thông tin nóng: Khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, giá vàng thế giới...
Kết thúc phiên ngày 25/11, chỉ số Dow Jones tăng 440,06 điểm lên 44.736,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 0,3% lên...
Bitcoin giảm 1,75% xuống mức 96.000 USD sau khi sắp chạm ngưỡng cản tâm lý 100.000 USD, mặc dù nhu cầu của các tổ chức tài...
Phố Wall mở phiên tăng điểm Cổ phiếu của Rocket Lab tăng vọt sau khi ghi nhận thành tựu lớn trong việc phóng hai tên...
Biểu đồ chỉ số US30, khung thời gian D1: Nguồn: xStation
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Nguồn: xStation
Gía cổ phiếu Commerzbank rơi xuống vùng hỗ trợ quan trọng Các nhà phân tích của Breentag tăng...
Mở phiên đầu tiên của tuần mới, đà tăng của đồng USD đã chững lại sau khi liên tục tăng mạnh trong vòng 2 tháng...
16:00 - Đức, tâm lý kinh doanh tháng 11. Thực tế: 85,7. Dự báo: 86. Trước đó: 86,5. Chỉ số DE40...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng, dầu, USD và chứng khoán Mỹ dắt tay nhau tăng mạnh,...
Chỉ số chứng khoán châu Âu đang tăng trưởng trước khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa Đà...
Dữ liệu và thông tin nóng: Trong phiên giao dịch châu Á đầu tiên của tuần mới, giá vàng...
Dư âm của các sự kiện chính trị gần đây vẫn tiếp tục tác động trên thị trường tài chính. Bitcoin tiếp...
Kết phiên giao dịch ngày 22/11, chỉ số Dow Jones tăng 426.16 điểm lên 44.296,51 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục mới và...
Tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ theo Đại học Michigan: Thực tế 71,8. Dự báo 73,9. Trước đó 73,0 Kỳ vọng của...
Chỉ số PMI tổng hợp S&P của Hoa Kỳ (tháng 11): Thực tế 55,3. Dự báo 54,3. Trước đó 54,1 Chỉ số PMI dịch vụ S&P của...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Nga - ukraine nóng lên từng ngày đẩy vàng chạm...
