Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến đà tăng bùng nổ với phiên...
13:00 Giờ Việt Nam - Dữ liệu GDP của Đức (Quý 3) So với quý trước: Thực tế tăng 0,1%. Dự báo tăng 0,2. Quý trước...
07:00 GMT - Doanh số bán lẻ tại Anh (tháng 10) So với tháng trước: Thực tế giảm 0,7. Dự báo giảm 0,3%. Trước đó...
Thị trường sôi động vào thứ Sáu với hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Các chỉ số PMI nhanh từ châu Âu...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, chỉ số Dow Jones cộng 461,88 điểm lên 43.870,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ: Thực tế: -3 tỷ feet khối. Dự kiến: 5 tỷ feet khối. Trước đó: 42 tỷ feet khối
22:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10: Tăng trưởng Doanh số bán nhà hiện có (so...
20:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 10: Chỉ số giá sản phầm công nghiệp IPPI (so với cùng kỳ): Thực tế...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm: Yêu cầu tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 1.908K; Trước đó 1.872K; Yêu cầu...
Chỉ số DE40 giảm 0,1% Cổ phiếu ngành ô tô Đức suy yếu, Volkswagen (VOW1.DE) có kế hoạch đóng...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đang cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay với mức giảm trong phạm vi từ 0,5% đến 0,7%. Chỉ số US100 giảm gần...
Chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm nhẹ, sự suy yếu cũng thấy ở thị trường chứng khoán châu Á; với...
Dữ liệu và thông tin nóng: Kết thúc phiên thứ Tư, giá vàng ghi nhận phiên “xanh”...
Mặc dù Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của Phố Wall với mức doanh thu kỷ lục, nhưng cổ phiếu của công ty vẫn...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang ở mức 5.917,11 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng...
Theo Wall Street Journal, đại diện của Novo Nordisk (NVO.US) - nhà sản xuất Ozempic và Wegovy, cùng đối thủ Eli Lilly (LLY.US) - nhà...
Tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ: Thực tế 0,545 triệu thùng. Dự kiến -0,085 triệu thùng. Trước đó 2,089 triệu thùng Tồn...
Cặp tiền EURUSD giảm hơn 0,3% trong phiên hôm nay trước những lo ngại về việc Fed sẽ hạn chế quá trình cắt giảm lãi suất...
Gía khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong phiên hôm nay và đạt mức 3,10/MMBTU, mức cao nhất kể từ tháng 6. Điều...
