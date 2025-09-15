⏫NATGAS vọt 5% sau dự báo thời tiết lạnh hơn ở Mỹ
Gía khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong phiên hôm nay và đạt mức 3,10/MMBTU, mức cao nhất kể từ tháng 6. Điều...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Gía khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong phiên hôm nay và đạt mức 3,10/MMBTU, mức cao nhất kể từ tháng 6. Điều...
Lợi ích đặc biệt khi tham gia: Tối ưu cơ hội giao dịch: Học cách nhận diện các tín hiệu đảo chiều quan trọng,...
Hiện tại, đồng Yên Nhật (JPY) đang là một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, với mức giảm từ 0,50-0,70% so với các...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng chạm cản cứng và điều chỉnh, cần lưu ý gì...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Không có dữ liệu kinh tế lớn nào được lên lịch có thể tác...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có khởi đầu rất tích cực trong hai phiên giao...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 10: CPI tổng thể (so với tháng trước): Thực tế 0,6% MoM. Trước đó 0,0%...
Kết phiên ngày 19/11, chỉ số Nasdaq cộng 1,04% lên 18.987,47 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,4% lên 5.916,98...
Bitcoin đang chuẩn bị cho một khoảnh khắc lịch sử. Hôm nay, có khả năng rất cao là Bitcoin sẽ đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục mới,...
Hôm nay, sau khi phố Wall mở cửa, diễn biến trên thị trường chứng khoán không mấy lạc quan sau khi cuộc xung đột giữa Nga và...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang trải qua đợt bán tháo 1-2% trong phiên hôm nay. Có thể thấy mức...
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm nhẹ khi mở cửa Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở chỉ số US2000 Đồng USD tăng 0,16% Lợi suất trái...
20:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 10: Lạm phát CPI đã điều chỉnh: Thực tế 2,6% YoY; Dự báo 2,4% YoY; Trước...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu thị trường nhà ở: Lượng nhà khởi công tháng 10: Thực tế 1.311M; Dự báo 1.340M;...
Cổ phiếu của Rheinmetall (RHM.DE) - nhà sản xuất đạn dược và trang thiết bị quân sự Đức, đang tăng gần 5% trong phiên hôm...
Cổ phiếu Walmart (WMT.US) tăng khoảng 4,42% ngoài phiên sau khi gã khổng lồ ngành bán lẻ báo cáo kết quả...
Cổ phiếu của Husqvarna (HUSQB.SE), nhà sản xuất máy móc và thiết bị làm vườn của Thụy Điển, giảm gần 6% trong phiên...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 10: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 2,0% YoY; Dự báo 2,0% YoY; Trước...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ