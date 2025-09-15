Cổ phiếu Husqvarna mất 6% sau báo cáo tiêu cực từ SEB 📉
Cổ phiếu của Husqvarna (HUSQB.SE), nhà sản xuất máy móc và thiết bị làm vườn của Thụy Điển, giảm gần 6% trong phiên...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 10: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 2,0% YoY; Dự báo 2,0% YoY; Trước...
Giá dầu thô Brent và WTI đã tăng mạnh hơn 3% trong phiên ngày hôm qua, đóng cửa lần lượt ở mức 73,12...
Chỉ số DAX của Đức suy yếu Tập đoàn BASF sẽ bán mảng kinh doanh sơn Suvinil tại Brazil Cổ phiếu Siemens AG chịu áp...
---- Đồng đô la Mỹ. Đà tăng chỉ mới bắt đầu ? --- Chứng khoán: Tiếp tục hưng phấn ?
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm dữ liệu lạm phát từ châu Âu...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tính đến đầu giờ chiều nay, giá vàng thế giới leo dốc liên tục kể từ...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Giá vàng đã hồi phục mạnh mẽ hơn những gì chúng ta mong đợi trong...
Kết phiên ngày 18/11, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,6% lên 18,791.81 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,4% lên...
Mỏ dầu Johan Sverdrup - mỏ dầu lớn nhất Tây Âu, đã phải tạm dừng hoạt động sau khi gặp một sự cố mất điện. Theo phát ngôn...
Bitcoin vượt qua mức 92.000 USD và kiểm tra lại mức đỉnh lịch sử bất chấp dòng vốn ròng bị rút ra từ các...
Phố Wall mở cửa đi ngang trong phiên ngày thứ Hai Cổ phiếu NVIDIA giảm do các vấn đề về kĩ thuật Cổ phiếu Tesla...
Gía Vàng đã xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh mẽ kể từ cuối tháng 10, mức giảm mạnh nhất diễn ra ngay sau chiến thắng của Donald...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M15: Nguồn: xStation
Báo cáo gần đây cho thấy các con chip Blackwell xuất hiện lỗi quá nhiệt khi kết nối với nhau trên tủ rack (loại...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 6,70% ngoài phiên sau khi có thông tin cho rằng chính quyền...
Bitcoin tăng 2,30% và giao dịch ở mức 91.900 USD trong phiên hôm nay. Vào cuối tuần qua, tâm lý tích cực...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng quay đầu phục hồi, cần chú ý gì trong tuần...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sáng nay, giá vàng thế giới xuất hiện nhiều động thái tích cực...
Trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ tương đối ít. Sự kiện quan trọng nhất có thể là...
