Top 3 thị trường đáng chú ý
Thị trường tài chính khép lại tuần trước với nhiều biến động mạnh, được thúc đẩy bởi cuộc gặp giữa Trump và Putin. Tình...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Thất bại ngoại giao dưới vỏ bọc thành công Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Alaska...
Cặp tiền EUR/USD tăng hơn 0,5% trong ngày hôm nay, tiến gần đến vùng kháng cự ngắn hạn, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng...
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ theo tháng: 0,5% (Dự báo 0,6%, Trước đó 0,6%) Doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa...
Hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin sẽ diễn ra hôm nay lúc 02:00 giờ VN tại một căn cứ quân sự ở Alaska, với trọng tâm chính...
Các chỉ số châu Âu phần lớn đang tăng, nhưng hợp đồng tương lai DAX (DE40) — có thời điểm tăng gần 0,4% — đã...
Hợp đồng tương lai chỉ số Trung Quốc giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến, nhưng lực mua quay trở lại đã hạn chế một...
Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones (US30) tăng gần 0,5% hôm nay, dẫn đầu mức tăng trong nhóm các chỉ số chứng khoán lớn của...
Thị trường chứng khoán tăng trong phiên giao dịch cuối tuần Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và tâm lý...
Giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip bán dẫn Intel (INTC.US) đã tăng sau khi xuất hiện thông tin chính quyền Trump...
AMD (Advanced Micro Devices) là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất vi xử lý và card đồ họa tiên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08, chỉ số S&P 500 nhích 0.03% lên 6,468.54 điểm. Đà tăng vào...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA (tỷ feet khối):: Thực tế 56 bcf, Dự báo 54 bcf, Trước đó 7 bcf Hợp đồng tương lai NATGAS...
Lạm phát giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trở lại (PPI cốt lõi: +3,7% so với dự báo 2,9%), trong khi số liệu tháng...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu hồi phục sau dữ liệu lạm phát bán buôn...
Cổ phiếu của Tapestry (TPR.US) - tập đoàn Mỹ nổi tiếng sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ - giảm gần 13% trước phiên mở cửa Phố Wall sau khi công...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 7: PPI cốt lõi (theo tháng): thực tế 0,9% MoM;...
Hợp đồng tương lai DAX (DE40) tăng nhờ tâm lý lạc quan tại châu Âu trước cuộc gặp Trump – Putin và tâm lý...
