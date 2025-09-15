Lịch kinh tế: Một tuần im ắng về mặt dữ liệu vĩ mô 📄
Trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ tương đối ít. Sự kiện quan trọng nhất có thể là...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục kéo dài sự ảnh hưởng cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù sức ảnh hưởng đã...
Khép phiên ngày 15/11, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 43.444,99 điểm, đánh mất 305,87 điểm (tương đương 0,70%)....
Đà tăng của đồng USD đã bắt đầu chững lại trong phiên ngày cuối tuần. Mức tăng mạnh mẽ của đồng USD trong thời gian gần đây...
Nga, quốc gia dẫn đầu thế giới về cung cấp urani, vừa thông báo sẽ tạm dừng xuất khẩu loại nguyên liệu này sang Mỹ. Quyết...
Cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR.US) đã tăng 8% sau khi công ty công bố quyết định chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao...
Chỉ số US100 đang cho thấy hiệu suất yếu nhất so với các chỉ số Phố Wall khác trong phiên hôm nay, khi dư âm của cuộc bầu...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Sáu với diễn biến tiêu cực Berkshire Hathaway mua cổ phiếu của Domino's Pizza Kết...
21:15 - Dữ liệu Sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ: Sản xuất công nghiệp (MoM): Thực tế: -0,3%. Dự báo -0,4%. Trước đó -0,3% Cặp...
Austan Goolsbee - chủ tịch của Chicago Fed, đã đưa ra một số nhận định về chính sách lãi suất và nền kinh tế của trong...
Loạt dữ liệu tháng 10 mới nhất của Hoa Kỳ: Doanh số bán lẻ cốt lõi (MoM): Thực tế: 0,1%. Dự báo 0,5%. Trước đó...
Cổ phiếu của Samsung (SMSN.UK), nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ, đã tăng 8% trong hôm nay, ghi nhận phiên...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng quay đầu phục hồi, cần chú ý gì trong phiên...
Chỉ số Russell 2000 thể hiện rõ sự nhạy cảm trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed, với mức giảm mạnh nhất lên...
Chỉ số DAX của Đức suy yếu trong phiên hôm nay Halozyme Therapeutics Inc. đã đưa ra lời đề nghị không ràng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đánh dấu phiên giao dịch thứ năm liên tiếp chìm...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có các dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ được công bố, bao gồm dữ liệu doanh số bán lẻ...
Khép phiên ngày 14/11, chỉ số Dow Jones mất 207,33 điểm còn 43.750,86 điểm. Đà giảm cũng lan sang các...
Dầu xóa bỏ một phần mức giảm ban đầu và tăng gần 0,23% sau khi EIA báo cáo lượng hàng tồn kho dầu của Hoa Kỳ. Báo...
