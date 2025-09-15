CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tồn kho khí đốt của EIA cao hơn dự kiến, NATGAS giảm nhẹ
Tồn kho khí đốt tự nhiên tăng 42 tỷ feet khối vào tuần trước, cao hơn so với mức dự kiến là 39 tỷ feet khối và cao...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm nay, cổ phiếu của SMCI giảm 6% nới rộng đà giảm gần đây sau khi công ty đối mặt với những thách thức trong báo...
Phố Wall sụt giảm sau dữ liệu lạm phát PPI. Cổ phiếu Disney tăng 10% sau khi báo cáo tài chính quý...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 10: PPI cốt lõi (so với cùng kỳ): Thực tế 3,1% YoY. Dự kiến 3,0% YoY. Trước đó...
Adriana Kugler - một thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang đã có bài phát biểu trong hôm...
Biên bản cuộc họp gần đây nhất của ECB đã được công bố trong hôm nay (ngày 17 tháng 10, ECB quyết định cắt...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ năm Biên bản ECB, báo cáo...
17:00 - Báo cáo GDP quý 3 của Eurozone. Thực tế: 0,9% YoY. Dự báo: 0,9% YoY. Trước đó: 0,9% YoY. GDP Q3:...
Đồng USD đang liên tục tăng giá một cách mạnh mẽ so với hầu hết các đồng tiền khác trên thị trường ngoại hối. Cặp...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tiếp nối chuỗi lao dốc “hậu bầu cử”, giá vàng thế giới tiếp tục cắm đầu...
Chủ tịch Fed Kansas City - Jeffrey Schmid và chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đã bình luận về chính sách tiền...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên trái chiều Chỉ số Euro Stoxx 50 hiện đang tăng 0,4% Nhà đầu tư...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Tốc độ rơi rụng của giá vàng chỉ có thể quan sát bằng khung D1 trở...
Kết phiên ngày 13/11, chỉ số S&P 500 nhích 0,02% lên 5.985.38 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 47,21 điểm lên...
Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT giảm gần 1,5% trong phiên hôm nay, xuống còn 540 USD trước khi đáo hạn hợp đồng...
Công ty Intuitive Machines (LUNR.US), một "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp các phần cứng và phần mềm trong việc thám...
Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay khá trái chiều; chỉ số US500 và US100 giao dịch quanh...
Sau bài phát biểu của thành viên Fed Neel Kashkari, Lorie K.Logan - Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng...
Thị trường cacao đang chứng kiến sự biến động mạnh do những lo ngại về nguồn cung từ Bờ Biển Ngà. Hiện tại, vụ thu hoạch đang diễn ra thuận lợi...
Thành viên Cục Dự trữ Liên bang, Neel Kashkari, đã trả lời phỏng vấn với Bloomberg TV sau báo cáo lạm phát...
