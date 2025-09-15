CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến 🗽chỉ số US500 tăng vọt
Lạm phát CPI tháng 10 của Hoa Kỳ: đạt 2,6% YoY so với dự kiến 2,6% YoY và trước đó 2,4% YoY Lạm phát CPI (so...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số DE40 của Đức đang giảm gần 0,5% trong phiên hôm nay và đã phá vỡ qua mức hỗ trợ quan trọng được thiết lập bởi đường...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI Giá Vàng trước và sau...
Chỉ số chứng khoán châu Âu đang cho thấy diễn biến trái chiều Chỉ số DAX tăng 0,15% lên mức 19.100 điểm Cổ...
Kể từ mức đáy vào đầu tháng 10, đồng USD đã tăng tới 6%, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi bắt đầu quá...
Sự kiện quan trọng nhất trong tuần này chắc chắn là việc công bố báo cáo CPI của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào...
Dữ liệu và thông tin nóng: Hai phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến mức giảm hơn 85 USD/oz và có lúc...
Kết phiên ngày 12/11, chỉ số Dow Jones rớt 382.15 điểm xuống 43.910,98 điểm, còn chỉ số S&P 500 mất 0,29% còn...
Thị trường kim loại quý tiếp tục xu hướng giảm trong ngày hôm nay, với giá vàng giảm gần 1% xuống dưới 2.600 USD/ounce....
Cổ phiếu Shopify (SHOP.US) tăng gần 24% sau khi công bố báo cáo thu nhập vượt quá kỳ vọng của các nhà phân...
Cổ phiếu của Micron Technology (MU.US) đã giảm mạnh 5,50% sau khi Edgewater Research đưa ra dự báo giảm giá cho NAND (bộ nhớ dùng...
Cổ phiếu Snap Inc. (SNAP.US) lao dốc gần 4% sau thông tin từ tờ báo Washington Post cho biết lệnh cấm TikTok tại Mỹ có thể sớm được...
Nhà đầu tư vừa nhận được thông tin chi tiết về bài phát biểu của hai thành viên FOMC - Thomas Barkin, Chủ tịch...
Trong tháng Mười, người tiêu dùng New York Fed đã hạ dự báo lạm phát 3 năm xuống còn 2,5% từ mức 2,7% trước...
Đồng tiền điện tử XRP (RIPPLE) đã tăng vọt gần 12% sau khi CEO của dự án - Brad Garlinghouse có cuộc gặp với tổng thống tương lai...
Đợt điều chỉnh bắt đầu vào ngày 31 tháng 10 và phạm vi điều chỉnh đã lên tới khoảng 7% (tương đương 200 USD/ounce)....
Chứng khoán châu Âu suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba Dữ liệu của ZEW cho thấy tỷ...
Chỉ số ZEW về tình hình kinh tế hiện tại: Thực tế: -91,4. Dự kiến: -85,9. Trước đó: -86,9 Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW:...
