Thị trường nổi bật: Bitcoin (12.11.2024)
Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy mức tăng mạnh trong những phiên đầu tiên của tuần mới. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 89.000...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng tiếp tục cắm đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Ba sau khi chịu...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu trong hôm nay. Bài phát biểu của các...
Cặp tiền EURGBP tăng vọt sau khi nhận được dữ liệu CPI tháng 10 từ Đức và dữ liệu từ thị trường lao động tháng 10 của Anh. Tỷ lệ thất...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall mở phiên với mức tăng mạnh; chỉ số US500 vượt qua mốc 6.000 điểm Cổ phiếu Tesla tăng 7%...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Nguồn: xStation
NATGAS đang tăng 8% trong phiên hôm nay bởi những lo ngại về nguồn cung hạn chế tại Mỹ thúc đẩy đà tăng đối với giá khí...
Thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong phiên cuối tuần qua, với mức tăng gàn 7% của Bitcoin từ mức khoảng 76.000...
Thị trường chứng khoán châu Âu cho thấy diễn biến tích cực trong phiên hôm nay; chỉ số DAX tăng hơn 1% Cổ...
Dầu WTI (OIL.WTI) giảm xuống dưới mức 70 USD/thùng trong phiên ngày thứ Hai, khi đánh giá lại về cơn bão Rafael...
Giá khí tự nhiên tại Mỹ đang tăng cao do ảnh hưởng của cơn bão Rafael. Cụ thể, hơn một phần tư sản lượng dầu và gần 1/6...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là chỉ số Russell 2000. Chỉ số này, đại diện cho các...
Ngày Cựu chiến binh tại Hoa Kỳ; thị trường chứng khoán mở cửa, nhưng thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa Thị trường chứng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Kết thúc tuần giao dịch “trọng điểm” của năm 2024, giá vàng thế...
Tuần đầu tiên của tháng 11 vừa qua đã chứng kiến những diễn biến hết sức sôi động trên thị trường toàn cầu. Kết...
Khép phiên 8/11, chỉ số Dow Jones tăng 259,65 điểm lên mức 43.988,99 điểm, sau khi có lúc vượt mốc 44.000 điểm trong...
Cổ phiếu Arista Networks (ANET.US) giảm hơn 7%, mặc dù báo cáo thu nhập quý 3 vượt kỳ vọng. Sự sụt giảm chủ yếu là do...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. MUFG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (tại...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng ấn tượng, được thúc đẩy bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau khi phá vỡ ngưỡng...
