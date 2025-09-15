Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở cửa trái chiều vào thứ năm, Lyft và Zillow tăng vọt sau báo cáo thu nhập
Phố Wall mở cửa phiên thứ Năm với diễn biến trái chiều Cổ phiếu Lyft tăng vọt sau khi vượt kỳ vọng và công bố quan...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục đà tăng trưởng hưng phấn sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tâm lý tương...
Hợp đồng tương lai bông đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, xuống dưới mức hỗ trợ tâm lý 70 USD/bale. Sự sụt giảm này...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Hậu bầu cử, thị trường đang quay trở lại với quỹ đạo bình thường? Giải...
Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm nhẹ; lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Tâm điểm hôm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch hồi phục rất ấn tượng lên...
Kết phiên ngày 07/11, chỉ số S&P 500 tiến 0,74% lên mức đỉnh kỷ lục 5.973,10 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 1,51% lên 19.269,46...
Sau khi nhận được quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cuộc họp FOMC đã diễn ra. Hôm nay, Fed đã...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% xuống còn 4,75% vào hôm nay. Đáng chú...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích...
Cổ phiếu của AppLovin Corporation (APP.US) đã tăng vọt 46% lên mức giá kỷ lục 245,1 USD, sau khi công ty phần mềm di động này...
Cổ phiếu của Warner Bros. Discovery (WBD.US) đã tăng vọt hơn 16% sau khi công ty báo cáo mức tăng trưởng kỷ lục về số lượng...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 222 nghìn. Dự kiến 221 nghìn. Trước đó 216 nghìn (đã sửa đổi thành...
Cổ phiếu của Rheinmetall - tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu nước Đức, đã tăng vọt 6% trong hôm nay, đạt...
19:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE tháng 11: Thực tế 4,75%; Dự kiến 4,75%; Trước đó 5,00%; Số phiếu bầu của...
Tâm điểm chính của thị trường ngoại hối hôm nay là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và...
Doanh số bán lẻ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (tháng 9): So với cùng kỳ: Thực tế 2,9% YoY. Dự kiến 1,3% YoY....
Chỉ số CHN.cash tăng hơn 3,5% trong phiên hôm nay nhờ kỳ vọng vào gói kích thích mạnh mẽ từ chính quyền...
