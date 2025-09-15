CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Na uy giữ nguyên lãi suất 🔔
Lãi suất chính sách của Na Uy: Thực tế 4,50%. Dự báo 4,5%. Trước đó 4,50% Ngân hàng...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Cần lưu ý gì trước những sự kiện "bom tấn" sắp tới? Giải...
Thụy Điển, quyết định lãi suất của Riksbank. Thực tế 2,75%. Dự báo 2,75%. Trước đó 3,5%. Theo báo...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới sập sâu về dưới ngưỡng 2.650 USD/oz trong phiên giao...
Thị trường chứng khoán Châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến mở phiên tăng trưởng Quyết định lãi suất của...
Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Đức: Thực tế -2,5% MoM. Dự kiến -1,0% MoM. Trước đó +2,9% MoM Dữ liệu tệ hơn dự...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H4: Cú sập 1000 pips sau sự kiện trọng đại của nước Mỹ hôm qua dường như không thể...
Donald Trump đã thắng cử tổng thống. Các chỉ số của Hoa Kỳ đã ghi nhận mức tăng ấn tượng ngày hôm qua. Kết thúc...
Cổ phiếu của nhà sản xuất giá đỡ máy chủ Super Micro Computer (SMCI.US) đã lao dốc 23% trong phiên ngày hôm...
Dầu xóa bỏ mức giảm ban đầu và tăng gần 0,5% sau khi EIA báo cáo lượng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ. Báo...
Phố Wall bùng nổ trong phiên ngày thứ Tư sau khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Cổ phiếu ngân...
Phiên giao dịch ngày hôm nay chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trên cả thị trường cổ phiếu, hàng hóa và kim...
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng mạnh sau chiến thắng của Trump, trong khi đó đồng USD cũng tăng mạnh khiến cho cặp tiền EURUSD giảm gần...
Cổ phiếu của Vestas (VWS.DK) - một trong những nhà sản xuất và dịch vụ tua bin gió hàng đầu, đã giảm mạnh gần...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang tăng hơn 13% ngoài phiên. Kết quả bầu cử cho đến nay đều cho thấy chiến thắng dành cho Donald Trump....
14:00, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9: Đơn đặt hàng nhà máy của Đức: Thực tế 4,2% MoM; Dự báo...
Thị trường tài chính đang chịu sự chi phối của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với sự biến động cao nhất được ghi nhận ở đồng USD, trái...
