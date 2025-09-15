CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI sản xuất của Canada cao hơn so với tháng trước 📈
Chỉ số PMI sản xuất của Canada: Thực tế 51,1. Trước đó 50,4 Cặp tiền USDCAD gần như không có biến động đáng kể nào...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 10: Bảng lương phi nông nghiệp: thực tế 12K; dự báo 106K; trước đó...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu bom tấn cuối cùng trước khi nhận được quyết...
Báo cáo thu nhập của Chevron EPS điều chỉnh: 2,51 USD (dự kiến: 2,40 USD) Doanh thu & Thu nhập khác : 50,67 tỷ...
Giá dầu tăng 0,80% trong phiên hôm nay và quay trở lại trên mức 71 USD/thùng. Giá dầu tăng mặc dù...
16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 10: Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global/CIPS Vương quốc Anh: Thực tế 49,9; Dự kiến 50,3;...
Dữ liệu và thông tin nóng: Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 đầy sắc đỏ trên...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một phiên giao dịch giảm điểm mạnh mẽ. Nguyên nhân chính được cho là...
Hôm nay có nhiều báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng. Trọng tâm của các nhà đầu tư chủ yếu sẽ là...
Kết phiên ngày 31/10, chỉ số S&P 500 rớt 1,86% xuống 5.705,45 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 2,76% còn 18.095,15 điểm. Cả 2 chỉ...
Vào thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024, Apple đã công bố kết quả quý tài chính quý vừa qua...
Amazon vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024. Các nhà phân tích dự đoán doanh...
Mùa báo cáo lợi nhuận của các ông lớn công nghệ đang diễn ra sôi nổi, nhưng thị trường chứng khoán...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M15: Nguồn: xStation
Mặc dù Microsoft và Meta đều báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, chỉ số US100 vẫn giảm mạnh 1,3%. Nguyên nhân...
Phố Wall mở cửa suy yếu trong phiên ngày thứ Năm. Cổ phiếu Microsoft giảm hơn 5% sau khi báo cáo doanh thu quý...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 216 nghìn. Dự kiến 230 nghìn. Trước đó 227 nghìn, được điều chỉnh thành...
19:30 - Hoa Kỳ, Dữ liệu lạm phát tháng 9: Chỉ số giá PCE (so với tháng trước): Thực tế 0,2% MoM; Dự kiến 0,2%...
