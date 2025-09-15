Dữ liệu GDP theo quý của Hồng Kông bất ngờ giảm mạnh 📌
Tăng trưởng GDP quý 3 của Hồng Kông đạt 1,8% YoY so với dự kiến 3,1% YoY và 3,2% trong quý 2 năm 2024. GDP quý bất...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Tăng trưởng GDP quý 3 của Hồng Kông đạt 1,8% YoY so với dự kiến 3,1% YoY và 3,2% trong quý 2 năm 2024. GDP quý bất...
Lạm phát CPI tháng 10 của khu vực đồng euro (sơ bộ): Thực tế 2% YoY. Dự kiến 1,9% YoY. Trước đó 1,7% YoY Lạm phát...
Kết quả kinh doanh ấn tượng của Alphabet, Microsoft và Meta Platforms không thể cải thiện tâm lý tiêu cực trên thị...
Chỉ số chứng khoán châu Âu ghi nhận mức giảm sau phiên giao dịch yếu kém ở châu Á và sự...
Dữ liệu và thông tin nóng: Hôm thứ Năm, giá vàng thế giới tiếp tục có phiên tăng điểm để...
Giá vàng đã có một năm tăng trưởng đột phá, đạt mức kỷ lục mới. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi...
Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 0,25% và nhận được sự đồng tình của các thành viên...
Doanh số bán lẻ tháng 10 tại Đức: So với cùng kỳ: Thực tế 3,8% YoY. Dự kiến 1,2% YoY. Trước đó 2,1% YoY So...
Microsoft (MSFT.US) - cổ phiếu đang giảm 3% ngoài phiên Doanh thu: 65,6 tỷ USD so với dự kiến 64,51 tỷ USD, tăng 14,2% so với...
Kết phiên ngày 30/10, chỉ số S&P 500 lùi 0,33% xuống 5.813,67 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 91.51 điểm còn 42.141,54...
Báo cáo lợi nhuận quý 3 ấn tượng đã giúp cổ phiếu Reddit tăng vọt 45%. Doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh...
Các chỉ số chứng khoán mở cửa đi ngang, ngoại trừ chỉ số US2000. Cặp tiền EURUSD xóa sạch mức giảm do báo...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu tồn kho dầu thô của EIA : Tồn kho dầu thô: Thực tế -0,515 triệu thùng. Dự kiến 1,500 triệu thùng. Trước...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số nhà chờ bán trong tháng 9: Thực tế 7,4% MoM. Dự báo 1,9% MoM. Trước đó...
Các vấn đề chính sau việc rút lui của EY: Vào tháng 7 năm 2024, những lo ngại về quản trị và kiểm soát...
HICP sơ bộ (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% . Dự báo 2,1%. Trước đó 1,8% CPI sơ bộ (so với cùng kỳ):...
Các nguồn tin OPEC+ cho biết, tổ chức này có thể trì hoãn việc tăng sản lượng dầu sang tháng 1 năm 2025 hoặc...
GDP Hoa Kỳ: Thực tế 2,8%. Dự báo 2,9%. Trước đó 3% Chỉ số Giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ. Thực tế 2,2%. Dự báo...
Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ: Thực tế 233 nghìn. Dự báo 110,5 nghìn. Trước đó 143 nghìn (Đã...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ