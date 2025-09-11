Thị trường nổi bật - JP225 (14.08.2025)
Hợp đồng tương lai Nikkei (JP225) đã có một đợt tăng mạnh, đưa chỉ số này lên mức đỉnh lịch sử mới trên mốc 43.000 điểm...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm, DAX tăng 0,2%; chỉ số Phố Wall tăng nhẹ Dữ liệu của khu vực đồng...
Dự kiến GDP quý IV của Khu vực đồng Euro (dữ liệu sơ bộ): 0,1% (Dự báo 0,1%, trước đó 0,1%) Dự kiến theo năm: 1,4% (Dự...
Lãi suất chính sách chủ chốt của Na Uy: Thực tế 4,25% (Dự báo 4,25%, trước đó 4,25%)
Chỉ số PPI của Thụy Sĩ trong tháng 7 (theo năm): -0,9% YoY (Trước đó -0,7% YoY) Theo tháng: -0.2% MoM (Trước đó...
GDP quý IV của Anh sơ bộ: Thực tế 0,3% (Dự báo 0,1%, trước đó 0,7%) Ước tính GDP của Vương quốc Anh theo tháng:...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/08, chỉ số Dow Jones tăng 463.66 điểm (tương đương 1.04%) lên 44,922.27 điểm. Chỉ số S&P...
Các công ty Trung Quốc (ADRs) hiện nằm trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm...
Bạc đang chứng kiến một đợt tăng giá ngoạn mục trong năm 2025, trở thành một trong những mặt hàng hoạt động tốt nhất trên thị...
Công ty Rigetti Computing có trụ sở tại California là một nhà tiên phong trong lĩnh vực điện toán lượng tử —...
US2000 là chỉ số tăng mạnh nhất trong nhóm chỉ số Mỹ hôm nay, tăng 0,9%. Ông Trump đang xem xét thêm...
Dự trữ dầu thô của EIA: 3.036 triệu (Dự báo -0.912 triệu, trước đó -3.029 triệu) Tồn kho xăng EIA: -0,792 triệu (Dự báo...
CNBC đưa tin trong bản cập nhật gần đây rằng chính quyền Donald Trump hiện đang xem xét 11 ứng viên cho vị trí Chủ tịch...
Cisco System (CSCO.US), một công ty Mỹ chuyên cung cấp hạ tầng mạng, sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý vừa qua sau...
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) tăng gần 2% trong phiên hôm nay sau nhiều ngày bán tháo...
Scott Bessent - Bộ trưởng Tài chính Mỹ, một cộng sự thân cận của Donald Trump và cũng là người được cân nhắc cho...
Ethereum đang tăng mạnh trong phiên hôm nay, tiến sát mức 4.700 USD, ngang bằng đỉnh lịch sử tháng 11/2021. Kể từ đầu tháng...
Cặp tiền EURUSD lấy lại đà tăng hôm nay sau bài đăng trên mạng xã hội của Donald Trump, cho biết Tổng thống Mỹ sắp...
E.ON SE (EOAN.DE) ghi nhận tăng trưởng EBITDA mạnh và giữ nguyên dự báo – phát triển ổn định bất chấp thách thức...
