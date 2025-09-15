⏰Live 19:00 - Workshop đầu tư Vàng
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Với báo cáo thu nhập của các công ty như Alphabet (GOOGL.US) và Advanced Micro Devices (AMD.US) được công bố vào...
GDP quý 3 (sơ bộ) của các quốc gia châu Âu: Khu vực đồng Euro: So với cùng kỳ: Thực tế 0,9%....
Công ty Caterpillar Inc. (CAT.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024 trước khi phố Wall mở cửa. Cổ phiếu...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Cần lưu ý gì trước những sự kiện "bom tấn" sắp tới? Giải...
Dữ liệu và thông tin nóng: Trước các dữ liệu lớn nhất sắp được công bố trong tuần này, giá vàng...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có nhiều các dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm các số liệu GDP từ các...
Alphabet (GOOGL.US) đang đối mặt với một thách thức rất khó khăn do kỳ vọng cao của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, công...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số Nasdaq cộng 0,78% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 18.712,75 điểm. Chỉ số...
Cổ phiếu PayPal (PYPL.US) giảm 3,5% trong phiên hôm nay mặc dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn dự kiến và doanh...
Cổ phiếu của Pfizer (PFE.US) tăng gần 3,6% sau khi công ty nâng cao dự báo doanh thu và điều chỉnh tăng dự báo thu nhập...
Biểu đồ giá OIL.WTI, khung thời M5: Nguồn: xStation
Giá vàng và bạc đã bất ngờ tăng lên mức đỉnh lịch sử mới, bất chấp những yếu tố thường gây áp lực giảm giá...
Mặc dù một số công ty lớn báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mở cửa với diễn...
Số lượng việc làm JOLTS của Hoa Kỳ đạt 7,443 triệu so với dự kiến 8 triệu và trước đó 8,040 triệu. Đồng USD lao dốc sau khi dữ...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M15: Nguồn: Xstation
Chỉ số giá nhà tại Hoa Kỳ: Thực tế 0,3% MoM. Dự kiến 0,1% MoM. Trước đó 0,1% MoM (so với cùng kỳ: Thực tế 4,2% YoY. Trước đó...
Cổ phiếu McDonald's (MCD.US) đang mất hơn 3,5% xuống còn 286 USD sau kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm, mức này cũng là mức...
