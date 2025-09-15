Chỉ số CHN vọt 1,4% 📈
Chỉ số CHN.cash đã phục hồi mạnh mẽ với mức tăng hơn 2% sau tin tức rằng Bắc Kinh đang xem xét một gói kích thích tài...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu vĩ mô đáng chú ý: -- NHẬT BẢN - BoJ và bầu cử Thị trường chứng khoán - Tesla, McDonald's,...
Những điểm chính: Lượng hợp đồng tương lai Bitcoin mở trên CME đã đạt mức kỷ lục 171.939 BTC (12,2 tỷ USD). Các...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần thiếu vắng các dữ liệu lớn nhưng các...
GDP Q3 của Thụy Điển (so với cùng kỳ): Thực tế -0,1% YoY. Dự kiến 0,5% YoY. Trước đó 0% YoY. GDP Q3 của Thụy Điển (so với...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng Hoa...
Áp lực của các dữ liệu và thông tin dồn dập trong tuần này như đã nói đang tác động mạnh đến thị...
Kết thúc phiên ngày 28/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,27% lên 5.823,52 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 0,65% lên 42.387,57...
Tin tức về cuộc điều tra của cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với Tether, nhà phát hành stablecoin USDT lớn nhất, đã gây...
Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm mạnh, sụt giảm 6,9% trong ngày hôm nay. Hợp đồng tương lai giảm khoảng 8%, với hợp...
Căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông vào cuối tuần qua sau khi Israel đáp trả bằng không kích sau vụ Iran tấn công...
21:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất kinh doanh của Fed Dallas tháng 10: Thực tế -3,0. Dự kiến - 9,2. Trước đó -9,0 Lĩnh...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Hai với diễn biến trái chiều. Các cổ phiếu năng lượng lao dốc trong phiên hôm...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD. Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Cổ phiếu của Borr Drilling (BORR.US) đang giảm 6% ngoài phiên sau khi công ty công bố dự báo thu nhập cho quý 3/2024....
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, cần chú ý những gì? Giải...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản bất ngờ tăng vọt 2,9% trong khi đồng Yên Nhật lại giảm 0,26% so với USD, sau khi liên minh cầm quyền mất đa...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới kết thúc tuần qua với mức kỷ lục mới thiết lập tại cột mốc...
