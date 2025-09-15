Lịch kinh tế: Khởi đầu bình lặng cho một tuần đầy sóng gió
Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ dự kiến mở cửa tăng điểm Dầu thô, đồng Yên Nhật và chỉ...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các cuộc tấn công của Israel vào Iran vào cuối tuần chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự. Do đó hoạt động...
Tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần đầy biến động trên thị trường tài chính khi có nhiều thông tin quan trọng được...
Kết phiên ngày 25/10, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,56% lên 18,518.61 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 hạ 0,03% xuống...
Cổ phiếu của Deckers Outdoor Corp (DECK.US) đã có thời điểm ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 13% ngay sau khi công...
Thương vụ mua lại Capri Holdings (CPRI.US) - công ty sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Michael Kors, Versace và Jimmy...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 10 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại: Thực tế 64,9. Dự báo 62,7....
Cổ phiếu của Electrolux (ELUXB.SE) - công ty sản xuất thiết bị gia dụng Thụy Điển, hôm nay giảm mạnh gần 16% sau khi công ty báo...
Các cổ phiếu công ty công nghệ dẫn đầu mức tăng Chỉ số USD đi ngang Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sụt giảm Điểm nhấn...
Doanh số bán lẻ tháng 9 của Canada: Thực tế 0,4% MoM. Dự kiến 0,5% MoM. Trước đó 0,9% MoM Doanh số bán lẻ cốt lõi:...
19:30, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9: Đơn đặt hàng lâu bền không bao gồm quốc phòng: Thực tế...
Cổ phiếu của Valeo - nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu của Pháp, đã giảm mạnh 10% sau khi công ty...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng liên tục sideway, cần làm gì trong phiên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên thứ Năm vừa qua đánh dấu phiên sideway thứ 4 liên tiếp của giá...
Cuộc bầu cử Nhật Bản đang đến gần, điều này có thể làm cho đồng Yên Nhật (JPY) và thị trường chứng khoán Nhật...
Môi trường kinh doanh IFO của Đức tháng 10: Thực tế 86,5 Dự kiến 85,6. Trước đó 85,4 - Điều kiện hiện tại của IFO: Thực tế...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay suy yếu Tâm điểm hôm nay sẽ là đơn đặt hàng...
Kết phiên ngày 24/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,21% lên 5.809,86 điểm và đứt mạch 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ...
Tồn kho khí đốt tự nhiên tăng 80 tỷ feet khối vào tuần trước, cao hơn mức dự kiến 65 tỷ feet khối và cao hơn mức 76 tỷ feet...
Chỉ số Nasdaq 100 đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau khi Tesla công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III tốt hơn dự kiến...
