CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ cao hơn một chút so với dự kiến
Tăng trưởng doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 9 (so với tháng trước): Thực tế 4,1% MoM. Dự kiến 0,6 MoM. Trước đó...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 10: Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: Thực tế 55,3; Dự kiến 55; Trước đó 55,2; Chỉ số PMI...
Cổ phiếu của Lam Research (LAM.US) - công ty cung cấp dịch vụ và thiết bị sản xuất chất bán dẫn và UPS (UPS.US) - công...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 227 nghìn. Dự kiến 242 nghìn. Trước đó 241 nghìn (được điều chỉnh thành...
Giá palladium đã tăng hơn 6% hôm nay, sau khi Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh G-7 xem xét các lệnh trừng phạt...
Chỉ số US100 đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua với mức giảm 1,60%, mặc dù mức giảm đã vơi bớt một phần vào...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch “đỏ lửa” nhất kể từ...
Báo cáo PMI Tổng hợp của Anh tháng 10: Thực tế 51,7 so với dự báo 52,5 và 52,6 trước đó. Báo cáo...
(Giờ VN) 14:15, Pháp - Dữ liệu PMI cho tháng 10: PMI Dịch vụ Pháp (HCOB France Services PMI): Thực tế 48,3; Dự báo...
Tesla (TSLA.US) đã báo cáo báo cáo thu nhập quý 3 sau khi khép lại phiên giao dịch đêm qua...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, chỉ số S&P 500 lùi 0,92% xuống 5.797,42 điểm. Chỉ số Dow Jones còn 42.514,95...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ dầu thô (thùng): thực tế 5,474 triệu; dự báo 0,800 triệu; trước đó...
Các chỉ số chính trên Phố Wall mở cửa giảm điểm Lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đang tăng trở lại Đồng...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà tháng 9: Thực tế 3,84M; dự báo 3,88M, trước đó là 3,86M...
Coca Cola (KO.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 tốt hơn mong đợi. Công ty báo cáo doanh thu mạnh...
Thị trường châu Âu tiếp tục đối mặt với một phiên giảm điểm theo dự đoán từ các hợp đồng tương lai Hợp đồng tương...
Dữ liệu và thông tin nóng: Đà leo thang mạnh mẽ của giá vàng thế giới đã tiếp diễn phiên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, chỉ số S&P 500 lùi 0,05% xuống 5.851,20 điểm. Đây là lần đầu tiên...
Giá Bạc đã liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Vào thứ Sáu tuần trước, bạc đã tăng hơn 6% và...
