Cặp tiền EURUSD thủng mốc 1,08 sau bài phát biểu của chủ tịch ECB Lagarde 📉
Một số nhận định từ Chủ tịch ECB - Christine Lagarde: Tôi hy vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu sớm hơn dự kiến; số liệu lạm...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá dầu Brent (OIL) kết thúc phiên tăng hơn 3%, trước cả khi báo cáo tồn kho dầu theo thống kê của API Hoa...
Cổ phiếu Philip Morris (PM.US) vọt hơn 7% vào đầu phiên Mỹ sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm...
Lạm phát PPI tháng 9 của Canada So với cùng kỳ: Thực tế -0,9% YoY. Trước đó 0,2% YoY So với tháng...
Giá lúa mì CBOT (WHEAT) được niêm yết tại Chicago đang giảm hơn 1% vào hôm nay và không phản ứng với...
Cổ phiếu 3M (MMM.US) tăng hơn 4,00% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. Tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực...
Cặp tiền USD/JPY đã tăng mạnh vào thứ Hai, vượt qua mức tâm lý quan trọng 150,00 để đạt mức cao mới. Ngay sau đó, xuất...
Dữ liệu vĩ mô đáng chú ý: – Quyết định lãi suất của ECB — Phố Wall có bị định giá...
Lịch kinh tế hôm nay bao gồm báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ, nhiều bài phát biểu đến từ các quan chức ECB,....
Dữ liệu và thông tin nóng: Một kỷ lục mới tiếp tục được ghi nhận trên giá vàng vào phiên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, chỉ số S&P 500 lùi 0,18% xuống 5.853,98 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 0,8%) còn...
21:00 - Chỉ báo hàng đầu của Hoa Kỳ (tháng 9): Thực tế -0,5%. Dự kiến -0,3%. Trước đó -0,2% (đã điều chỉnh thành...
Phố Wall mở cửa suy yếu Spirit Airlines Inc. công bố gia hạn hợp đồng xử lý thẻ tín dụng với U.S. Bank National Association. Cigna...
Mặc dù thị trường tiền điện tử đang cho thấy diễn biến khá trái chiều, nhưng Bitcoin vẫn thể hiện sự ổn định khi giữ vững trên...
Mùa báo cáo thu nhập quý 3 đang bắt đầu bước vào giai đoạn sôi nổi nhất, với việc các công ty công...
Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua. Vàng đã chạm ngưỡng 2732 USD/ounce, còn bạc tăng hơn 1,3%...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng và chứng khoán vượt đỉnh, cần chú ý...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp nối tuần giao dịch bùng nổ vừa qua với việc thiết lập...
Vào cuối tuần qua, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Hezbollah đã nhắm vào...
