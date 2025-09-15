Lịch kinh tế: Ngày đầu tuần im ắng
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay 1 năm và...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Lạm phát PPI Tháng 9 của Đức: So với tháng trước: : Thực tế -0,5% MoM. Dự kiến -0,2% MoM. Trước đó...
Trong tuần trước, kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng Mỹ đã tạo đà tăng cho chỉ số US2000, đồng thời thổi bùng...
Kết phiên ngày 18/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,4% lên 5,864.67 điểm. Chỉ số Dow Jones nhích 0,09% lên...
Bitcoin đang tăng gần 2,00% và đang hướng đến mức 69.000 USD. Cùng lúc đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher...
Công ty y tế Intuitive Surgical (ISRG.US), đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất robot phẫu thuật da Vinci cải tiến, đang tăng gần 9% trong phiên...
Vàng và bạc là những thị trường hoạt động tốt nhất vào cuối tuần. Cả hai kim loại quý đều đang phá vỡ hoặc giao...
Đồng USD giảm 0,20% Chỉ số US100 tăng 0,5% Lợi suất đang quay đầu giảm Hầu hết các chỉ số chứng khoán...
Giấy phép xây dựng tháng 9 của Hoa Kỳ: Thực tế -2,9% MoM. Trước đó 4,6% MoM; Thực tế 1,428M. Dự báo 1,450M;...
American Express (AXP.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024. Có một chút thất vọng trong báo cáo...
Procter & Gamble đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua của mình. Báo cáo cho thấy...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng vượt đỉnh lịch sử, cần chú ý các mốc nào...
Giá vàng đã tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử khi vượt qua mốc 2.700 USD/ounce. Hợp đồng tháng 12 tăng 0,66% lên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau phiên giữa tuần chững lại ngay mức đỉnh cũ 2.685 USD/oz để “lấy đà”....
Lịch kinh tế hôm nay sẽ có các báo cáo dữ liệu quan trọng từ Anh và Mỹ, cùng với nhiều bài phát...
Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024, Netflix đã công bố kết quả kinh doanh quý III của mình. Các...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Nguồn: xStation
Kết phiên ngày 17/10, chỉ số Dow Jones tiến 0,37% lên 43,239.05 điểm, nhờ mức tăng 9% của cổ phiếu Travelers sau...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Giá Vàng đã vượt mức đỉnh lịch sử trước đó ở mức 2.685 USD/oz và...
