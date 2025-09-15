CẬP NHẬT MỚI: Dầu tăng sau báo cáo tồn kho dầu thô của DOE
Báo cáo của DOE về tồn kho dầu thô: Thực tế: -2,191 triệu thùng. Dự kiến: 1,5 triệu thùng. Trước đó: 5,81...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tồn kho khí đốt tự nhiên tăng 76 tỷ feet khối vào tuần trước, thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 80 tỷ feet khối...
Phố Wall mở phiên tăng trưởng Cổ phiếu Expedia Group Inc. tăng cao sau khi Financial Times đưa tin có khả năng Uber Technologies...
20:15, Hoa Kỳ - Sản xuất công nghiệp tháng 9: Thực tế: -0,3% MoM. Dự báo -0,1% MoM; Trước đó 0,8% MoM; 20:15,...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% phù hợp với dự kiến. Sau đó...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế: 241 nghìn. Dự báo 260 nghìn;...
Đúng như dự kiến, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi 0,25% xuống còn...
Chỉ số DAX tăng trước quyết định lãi suất của ECB Cổ phiếu Merck và Sartorius ghi nhận mức tăng trong phiên hôm...
Dự kiến ECB sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%. Tình hình kinh tế đã xấu đi kể từ cuộc họp gần đây nhất. Dữ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiến sát mức đỉnh cao lịch sử 2.685 USD/oz trong phiên...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 9: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 1,7% YoY; Dự báo 1,8% YoY; Trước đó...
Cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) niêm yết tại Hoa Kỳ hiện đang tăng 7% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận...
Thị trường lao động mạnh mẽ đã làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Ngân hàng Dự trữ Úc...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số điểm dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Hoa Kỳ và Châu Âu được công...
Kết phiên ngày 16/10, chỉ số Dow Jones tăng 0,79% lên 43,077.70 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,47% lên 5,842.47...
Chỉ số US2000 ghi nhận mức tăng mạnh 1,45% lên mức 2305 điểm vào thứ Tư, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 và đang tiến gần đến...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số US100 và toàn bộ phố Wall đã giảm điểm...
Chỉ số US500 tăng 0,10% Chỉ số US2000 tăng 1,30% lên mức 2.300 điểm Đồng USD tiếp tục tăng mạnh Morgan Stanley...
Giá khí đốt tự nhiên đang tiếp tục đà giảm mạnh, giảm 2,5% trong phiên giao dịch hôm nay. Mặc dù có...
Cổ phiếu Morgan Stanley tăng 2,70% ngoài phiên lên mức 115,25 USD sau khi công bố báo cáo quý 3 tốt hơn dự...
