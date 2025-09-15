Thị trường nổi bật - Bitcoin (16.10.2024)
Bitcoin đã tăng vọt lên mức 67.782 USD, tiến gần đến mức đỉnh trong ba tháng qua. Sự quan tâm ngày càng lớn từ...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Bạn muốn tìm hiểu về chứng khoán mỹ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang không biết đầu tư chủ động hay...
Chỉ số DAX suy yếu sau khi mở phiên Adidas công bố kết quả sơ bộ cho quý thứ ba Diễn biến chung của thị trường: Hầu hết...
Cổ phiếu của công ty thời trang lớn nhất thế giới LVMH (MC.FR) đang giảm mạnh trong phiên hôm nay sau khi công bố kết quả kinh...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng sắp phá đỉnh lịch sử, những gì cần lưu ý. Giải...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Ba, giá vàng thế giới nhanh chóng tăng trưởng trở...
Lịch kinh tế hôm nay sẽ có sự kết hợp giữa các dữ liệu quan trọng và bài phát biểu của các thành...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30:
Dữ liệu lạm phát tháng 9 của Anh: CPI tổng thể (so với cùng kỳ): Thực tế 1,7% YoY. Dự kiến 1,9% YoY. Trước đó 2,2%...
Kết phiên ngày 15/10, chỉ số Dow Jones rớt 0,75% xuống 42,740.42 điểm. Chỉ số này đã chạm mức cao kỷ lục mới trong...
Cổ phiếu của US Steel giảm 2% sau khi Donald Trump tuyên bố ông sẽ ngăn chặn việc Nippon mua lại US Steel nếu ông thắng cử trong nhiệm...
Bitcoin đã tăng vọt lên gần mức 68.000 USD trong phiên hôm nay, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng Bảy. Tuy nhiên,...
Trong những tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong các quỹ được phân bổ cho các...
Johnson & Johnson (JNJ.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 trong hôm nay. Doanh số bán hàng của...
Ngay trước khi thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa, ASML đã báo cáo kết quả kinh doanh của mình....
Phố Wall có diễn biến trái chiều vào đầu phiên Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả tài chính...
Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 9: CPI tổng thể (so với cùng kỳ): Thực tế: 1,6% YoY. Dự báo 1,8% YoY; Trước đó...
Bitcoin kết phiên ngày hôm qua với mức tăng 5,2% đạt mức 66.080 USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tâm lý...
