Thị trường nổi bật - USDIDX (15.10.2024)
Chỉ số USDIDX đang ghi nhận mức giảm 0,11% trong phiên hôm nay sau khi phản ứng với mức kháng cự quan trọng ở quanh mức 103 điểm ngày...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Theo tờ Washington Post, Israel không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các địa điểm liên quan đến dầu mỏ hoặc cơ sở...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến mức tăng ấn tượng...
13:45, Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 9: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 1,1% YoY; Dự báo 1,2% YoY; Trước đó...
Lịch kinh tế ngày hôm nay chủ yếu tập trung vào các báo cáo lạm phát từ các nước Liên minh...
13:)0, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 8: Tỷ lệ thất nghiệp: Thực tế 4,0%; Dự báo 4,1%; Trước đó 4,1%; Thay...
Kết phiên ngày 14/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,77% lên 5,859.85 điểm, còn chỉ số Dow Jones cộng 0,47% lên...
Cổ phiếu Southwest Airlines (LUV.US) đã giảm 1,26% sau khi quỹ đầu tư Elliott Investment Management chính thức gửi yêu cầu tổ chức...
Phố Wall mở cửa suy yếu trong phiên ngày thứ Hai. Cổ phiếu Boeing Co. (BA.US) giảm 1,6% sau thông báo cắt giảm việc làm...
Cổ phiếu MicroStrategy đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và hôm nay cổ phiếu đã tăng hơn 5% ngoài phiên khi...
Bitcoin đã tăng hơn 3,10% lên mức 64.790 USD trong phiên hôm nay. Vào cuối tuần, chúng ta đã thấy mức tăng...
Giá dầu đang giảm hơn 2% trong phiên đầu tiên của tuần mới, chủ yếu do một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém từ nước này, kết...
Trong tuần trước, một số ngân hàng lớn đã công bố báo cáo tài chính của mình, nổi bật trong...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Thấy được gì sau hai báo cáo lạm phát của...
Thời gian gần đây, các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc kỳ vọng nhiều vào các gói kích thích...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có một cú đảo chiều ngoạn mục vào cuối tuần...
Sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố tuần trước cao hơn dự kiến, các nhà đầu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên trái chiều Lịch kinh tế hôm nay tương đối im ắng Các...
Kết phiên ngày 11/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,61% lên 5,815.03 điểm, chỉ số Dow Jones cộng 0,97% lên 42,863.86...
