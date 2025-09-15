Cổ phiếu Wolfspeed vọt 22% sau tin tức công ty sắp hoàn tất một hợp đồng lớn liên quan đến chất bán dẫn 📈
Cổ phiếu Wolfspeed (WOLF.US) đã tăng vọt hơn 22% trong phiên hôm nay sau thông tin về việc sắp hoàn tất một hợp đồng lớn...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Goldman Sachs khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 10 của Đại học Michigan: Kỳ vọng lạm phát 1 năm: Thực tế 2,9%; Dự báo...
Biểu đồ giá Vàng, khung M30:
Giá bông trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế ICE (COTTON) đã tăng gần 1% trong phiên giao dịch hôm...
Thay đổi việc làm trong tháng 9 của Canada: Thực tế 46,7 nghìn. Dự kiến 27 nghìn. Trước đó 22,1 nghìn Tỷ...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 9: PPI (so với cùng kỳ): Thực tế 1,8% YoY; Dự báo 1,6% YoY; Trước đó 1,7% PPI...
JPMorgan Chase (JPM.US), ngân hàng lớn nhất nước Mỹ về tổng tài sản, đã công bố báo cáo lợi nhuận quý...
Ngân hàng Wells Fargo (WFC.US) vừa công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024 trước khi Phố Wall mở cửa. Báo...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) giảm gần 6% ngoài phiên, sau khi ra mắt mẫu xe robotaxi "cybercab" được mong đợi nhiều tại sự kiện "We,...
Ngân hàng BNY Mellon (BK.US) vừa công bố báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2024, cho thấy ngân hàng đã...
Dầu thô đang là tâm điểm chú ý của thị trường trong những tuần gần đây và có khả năng sẽ kết thúc...
BlackRock (BLK.US), công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, vừa công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024...
Thủ tướng Michel Barnier đã công bố một loạt các khoản tăng thuế mới nhắm vào các doanh nghiệp lớn của nước này....
Dữ liệu và thông tin nóng: Báo cáo được các nhà giao dịch chờ đợi nhất tuần giao dịch này...
Chứng khoán châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trước khi mở cửa; các chỉ số Phố Wall cũng cho thấy sự suy yếu tương tự Chỉ...
Loạt dữ liệu kinh tế tháng 9 của Vương quốc Anh: GDP (so với cùng kỳ): Thực tế 1%. Dự kiến 1,4%. Trước đó 1,2% Ước...
Kết phiên ngày 10/10, chỉ số S&P 500 lùi 0,21% xuống 5,780.05 điểm, còn chỉ số Dow Jones mất 0,14% còn...
Giá cổ phiếu của Celsius Holdings (CELH.US) đã tăng hơn 12% lên mức cao nhất trong hơn ba tuần. Cổ phiếu của Celsius...
Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ tăng 82 tỷ feet khối vào tuần trước, thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 76 tỷ và...
