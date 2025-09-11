DE40: Chứng khoán Châu Âu phục hồi; cổ phiếu TUI 5,5% sau khi nâng dự báo tài chính💡
Hôm nay, tâm lý lạc quan bao trùm các thị trường tài chính châu Âu, với hợp đồng DE40 tăng hơn...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Kể từ đầu năm 2025, đồng euro là một trong những đồng tiền có hiệu suất tốt nhất cùng với franc Thụy Sĩ, trong khi đồng đô la...
Trên thị trường tiền tệ, AUD/JPY đang đi lên hôm nay nhờ kỳ vọng gia tăng về chính sách tiền tệ thắt chặt tại Úc....
Giá hợp đồng tương lai cho thấy thị trường châu Âu hôm nay có khả năng mở cửa trái chiều. Nhà...
Tính theo năm, lạm phát ở Đức trong tháng 7 vẫn ở mức 2%, phù hợp với kỳ vọng. Lãi suất hàng tháng là...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/08, chỉ số S&P 500 tiến 1.13% lên 6,445.76 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.39%...
Trung Quốc ngừng mua đậu nành vụ mới của Mỹ Trung Quốc vẫn chưa đặt mua một lô đậu nành vụ mới nào từ Mỹ cho mùa vụ...
Stephen Miran (Ứng cử viên Fed mới của Trump) Hài lòng với dữ liệu lạm phát hiện tại của BLS, gọi đó là...
BofA đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURUSD BofA khuyến nghị mở vị thế mua cho cặp tiền tệ này với các mức giá sau: Entry:...
Vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận giải pháp mới cho Nvidia cho phép bán chip mẫu H20 mới nhất cho Trung Quốc...
Dầu Tuần trước, giá dầu đã giảm đáng kể do không có bất kỳ mức thuế trả đũa nào đối với Nga, ngoại trừ...
Lạm phát CPI tháng 7: 2,7% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 2,8% so với cùng kỳ năm trước; trước đó: 2,7%...
SAP (SAP.DE) đã giảm gần 5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 do sự suy yếu chung của cổ phiếu phần mềm. Mặc dù lý do...
Nửa đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Âu diễn ra trong tâm lý lạc quan thận trọng của các nhà đầu tư....
Bloomberg Economics dự đoán CPI cốt lõi tháng 7 sẽ đạt mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 1,...
Mùa công bố báo cáo lợi nhuận đang tạm chững lại đôi chút. Tuần này, tâm điểm của giới đầu tư sẽ...
Đúng như kỳ vọng của thị trường, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định hạ lãi suất tại cuộc họp hôm nay....
13:00, Vương quốc Anh - Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường trong tháng 7: thực tế -6,2 nghìn;...
Ethereum đã tăng vọt lên $4.300 vào hôm qua, mức cao nhất kể từ thị trường tăng giá năm 2021, nhờ nhu cầu của...
