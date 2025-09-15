Lạm phát của Hoa Kỳ phục hồi, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh, ảnh hưởng như thế nào tới đồng USD❓
Lạm phát tổng thể của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Lạm phát cốt lõi tăng trở lại. Lạm phát CPI tháng 9 được công...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phố Wall mở cửa suy yếu Cổ phiếu Delta Air Lines Inc. giảm sau khi dự báo cho quý 4 của hãng hàng không...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 9 CPI cốt lõi: Thực tế 0,3% MoM; Dự báo 0,2% MoM; Trước đó 0,3% MoM; CPI...
Biên bản cuộc họp gần đây nhất của ECB, khi đó ngân hàng đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% (ngày...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI Giá Vàng trước và sau...
Chỉ số Hang Seng đã tăng gần 3% và chỉ số CSI300 của Trung Quốc đại lục cũng tăng 1% trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi Ngân...
Cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm khổng lồ Anh Quốc, GlaxoSmithKline (GSK.US), đã tăng mạnh hơn 5% sau khi công ty đạt được thỏa thuận...
Đồng Yên Nhật đã tăng giá nhẹ sau khi thành viên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), ông Ryozo Himino,...
Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing's (TSM.US), một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã tăng gần 1%...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch giữa tuần, đánh...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng trưởng, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường chứng khoán Trung Quốc Chỉ số S&P...
Dữ liệu CPI của Na Uy (tháng 9): So với cùng kỳ: Thực tế 3% YoY. Dự kiến 3,2% YoY. Trước đó 2,6% YoY So với tháng...
Kết phiên ngày 09/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,71% lên 5,792.04 điểm sau khi ghi nhận mức đỉnh mới mọi thời đại, chỉ số Nasdaq...
Biên bản FOMC từ cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa được công bố. Hãy nhớ lại rằng vào ngày 18...
Cổ phiếu Tesla tăng 0,4% trong phiên hôm nay, trước thềm sự kiện lớn trong năm của công ty: ra mắt robotaxi, với tựa đề "we, robot". Buổi...
Hợp đồng tương lai chỉ số CBOE VIX (VIX), đo lường độ biến động của các quyền chọn chỉ số S&P 500, đang giảm hơn 3% hôm nay, mặc dù...
Cổ phiếu của Alphabet (GOOGL.US) đang giảm gần 1,5% trong phiên hôm nay do lo ngại về việc chính phủ Mỹ có thể buộc tách...
Hoa Kỳ, Tồn kho dầu theo báo cáo của EIA: Thực tế 5,8 triệu thùng. Dự kiến 1,6 triệu thùng. Trước đó 3,88 triệu thùng: Tồn...
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ mở phiên hôm nay với mức tăng khiêm tốn. Chỉ số US30 dẫn đầu với mức tăng 0,3% Lợi...
