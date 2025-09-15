CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn của Hoa Kỳ yếu hơn một chút so với dự kiến
Doanh số bán buôn của Hoa Kỳ (tháng 8): Thực tế -0,1% MoM. Dự kiến 0,4% MoM. Trước đó 1,1% MoM Tồn kho bán buôn...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD IFR Khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Hôm nay, thành viên FOMC Logan đã đưa ra một số nhận định về chính sách tiền tệ và việc cắt giảm lãi...
Như đã đưa tin trong bài phân tích trước đó, Rio Tinto (RIO.UK) đã quyết định mua lại Arcadium Lithium (ALTM.US)....
Cổ phiếu của Bayer AG (BAYN.DE), tập đoàn dược phẩm và hóa chất hàng đầu nước Đức, đã chứng kiến mức giảm mạnh nhất...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng trưởng Cổ phiếu Continental tăng hơn 7% Diễn biến chung trên thị trường: Thị...
Các thành viên FOMC Susan Collins và Raphael Bostic đã đưa ra một số nhận định về chính sách tiền tệ của...
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Peter Kazimir, đã tỏ ra thận trọng...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Tại sao Vàng giảm mạnh mặc dù không có tin tức...
Ngân hàng Trung ương New Zealand đã cắt giảm lãi suất chính sách xuống 0,5%, từ mức 5,25% xuống...
Lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ. Ngoài biên bản FOMC thì các thành viên Fed cũng sẽ có một số bài...
Dữ liệu và thông tin nóng: Ngày thứ Ba chứng kiến giá vàng thế giới có một trong những phiên...
13:00, Đức - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8: Cán cân thương mại: Thực tế 22,5 tỷ; Dự kiến 18,9...
Kết phiên ngày 08/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,97% lên 5,751.13 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,45% lên...
Các quan chức Hoa Kỳ nói với giới truyền thông rằng Israel đang cân nhắc tấn công các cơ sở năng lượng của Iran...
Honeywell International (HON.US) vừa công bố kế hoạch tách riêng mảng sản xuất vật liệu hiện đại thành một công ty độc...
Biểu đồ OIL.WTI, khung thời gian H4:
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian D1:
Giá vàng và bạc hôm nay lần lượt giảm 0,7% và 3,3% trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ trở lại. Chỉ số USDIDX tăng...
