DẦU mất gần 5% sau khi Libya thông báo tăng sản lượng khai thác dầu📉
Giá dầu Brent giảm mạnh gần 5% sau khi Libya thông báo về việc tăng sản lượng dầu lên 1,13 triệu thùng/ngày (lần...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của các ông lớn Trung Quốc như JD.com (JD.US), Alibaba (BABA.US), Tencent (TME.US) và Yum!China (YUM.US) đang ghi nhận mức...
Chỉ số US500 và US100 tăng nhẹ vào đầu phiên Chỉ số US2000 giảm nhẹ Lợi suất trái phiếu...
Kết quả kinh doanh quý 3 của PepsiCo khá khả quan, tuy nhiên, việc thu hồi sản phẩm thuộc phân khúc Quaker Foods và...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8: Nhập khẩu: Thực tế 342,20 tỷ USD; Trước đó 345,40 tỷ USD Xuất...
Giá dầu giảm gần 2% trong phiên hôm nay, sau chuỗi 6 ngày tăng liên tiếp, chủ yếu được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính...
Hợp đồng tương lai bông ( COTTON ) trên sàn ICE đang giảm hơn 1,5% trong phiên hôm nay, nguyên nhân có...
Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã chứng kiến một sự đảo chiều đáng kinh ngạc trong phiên hôm nay, với việc chỉ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới suy giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Trong...
Đức - Dữ liệu Sản xuất công nghiệp tháng 8: Sản xuất công nghiệp (so với tháng trước): Thực tế 2,9% MoM;...
Dữ liệu vĩ mô: ISM, NFP Tình hình Trung Đông - Tác động thế nào ?
Giá vàng dường như đang bị chững lại sau một đợt tăng mạnh liên tiếp phá đỉnh lịch sử. Dù giá dầu tăng do căng...
Việc mua lại này sẽ tiếp tục thúc đẩy cho các thương vụ lớn trong lĩnh vực khai thác mỏ. Cả hai công ty đã...
Phố Wall mở phiên thứ Hai suy yếu Cổ phiếu Arcadium Lithium plc tăng vọt 40% sau khi có thông tin Rio Tinto Group dự định...
Bitcoin tăng gần 1% vượt qua mức 63.000 USD và đang cố gắng vượt qua đường xu hướng phía trên của kênh giảm. Nếu như giá...
Mùa báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024 sẽ bắt đầu diễn ra vào cuối tuần này. Theo thông lệ, các ngân...
Chỉ số DAX giảm vào phiên đầu tuần mới Cổ phiếu Ubisoft đảo chiều sau mức tăng mạnh vào đầu phiên Adani...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. NFP mạnh mẽ, lý do là gì? Giải đáp những...
Tuần qua, thị trường dầu đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ chủ yếu do mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc tấn công của Israel...
